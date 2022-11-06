免費檢測周二起只撩喉不撩鼻 自費亦可選只採喉 政府：可縮採樣時間不損準確

發言人：「咽喉拭子」屬衛健委建議樣本之一

政府發言人稱「咽喉拭子」屬國家衛健委發布第九版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》建議使用的上呼吸道樣本之一，在內地大規模核酸檢測常使用；採樣人員會按衛生署衛生防護中心指引採樣，確保質素。

呼吸系統專科醫生梁子超說，鼻腔和咽喉合併拭子敏感度較高，免費檢測對象多為強檢者，照常理當局必然希望結果較準確，故「不太理解」現時做法，但認同復常路上未必值得再花公帑做高成本核酸檢測。

伊院院內感染7中招 本地新亞系增10宗

本地疫情方面，衛生防護中心昨公布單日新增5111宗陽性個案，4617宗屬本地感染，494宗輸入個案。伊利沙伯醫院爆發院內感染，院方發言人稱內外科病房上月30日至本月3日共6名員工及一名病人染疫，兩名員工染疫前已休假，染疫員工在病房工作期間有戴合適防護裝備。院方調查後未發現有群組感染，相關病房已徹底消毒，並加強執行感染控制措施。

死亡個案增18宗，其中17人在公立醫院離世，介乎64至100 歲，7人來自院舍。另有一人上周四（3日）在養和醫院離世，為102歲長期病患、沒打新冠疫苗女子，死因與冠狀動脈疾病有關，為第五波疫情以來第四宗在私家醫院離世的個案。養和醫院回覆稱，涉事死者因心臟疾病入院，入院前已感染新冠病毒，上月24日獲安排入住院內隔離病房，上月31日新冠快測仍呈陽性，上周四心搏停止不幸離世。

Omicron變異病毒株新亞系方面，昨再錄10宗本地個案，包括4宗XBB、一宗XBD及5宗BQ.1.1亞系個案，累計共11宗XBB、9宗XBD及19宗BQ.1.1亞系本地個案。另外，市民今日起可為6個月至4歲幼童網上預約接種幼兒版復必泰，周三（9日）起可打針。

明報記者

（新冠疫情）