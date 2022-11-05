續列承造商名冊 政府：待最終裁決

兩工程師違例 學會：按機制跟進

土力工程處前處長、香港工程師學會前會長陳健碩向本報稱，以木土工程業界為例，私人工程較易有「圍標」情况，有需要提高警覺，不要「踩紅線」，又建議競委會向業界多解說《競爭條例》，以免有人「誤墮法網」。陳又認為私人工程招標缺乏劃一系統，例如大廈維修工程較易有相應問題。

案中涉及兩名安樂高級工程師，本報昨向工程師學會查詢會否作紀律聆訊跟進，學會回覆表示，會詳細了解個案涉及的法律對象，若相關會員最終被裁定違反法律行為，將按既定機制跟進，採取適當與相應的紀律行動及處分。

翻查資料，截至上月31日，涉案的安樂機電設備工程及安樂工程，仍在政府「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」名單。本報查詢今次事件會否影響涉案公司競投公共工程的資格，發展局回覆，由於相關案件仍在審理，會密切留意案件發展，並根據最後裁決，採取適當規管行動。