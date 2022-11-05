上市3年業內龍頭 6月底持現10億

一般估計，該集團的龍頭地位得以保持，但是犯上官非後會否減少在港的機電工程，業界正在觀望。

現時市面上多間著名並處於前列的機電工程公司，多為上市公司旗下，包括安樂工程、豐盛服務（0331）旗下豐盛機電、高豐集團（2863）旗下康和機電、建聯集團（0385）旗下的順昌機電，以及曾為上市公司旗下的新昌亞仕達。機電工程行業向來參與業界眾多，但生意多集中在頭五至十大。據安樂工程2019年的招股書顯示，該集團2018年以51億元估計收益，攤佔市場9.1%而處於頭位，當時頭五大市佔率共21.3%。不過，經歷2018年高峰，其機電工程生意連續多年未能重返50億元水平。

業界料或減涉港工程

自上市後，安樂工程的財政狀况保持平穩，上市超過3年，集資所得尚有1.031億元未動用。手持巨額現金之外，負債比率又處於13.6%低位，因此料其具備能力支付大額罰款。該集團近年主力投資科技提升效益、擴大電梯及環境工程業務，甚至在外國收購，當中出資5.8億元收購葵涌Toppy大厦作自用最大手筆。雖然該集團有望保持龍頭地位，但面對業界競爭，加上曾經面對官非，業界普遍預期其將來或會減少涉港工程，以減低風險。