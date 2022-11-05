指競爭法實施7年漏洞多 非嚴重者先告誡 學者批減阻嚇倡修例

根據條例，如有人涉違反不嚴重的反競爭行為，競委會須於向該業務實體提出法律程序前，向其發出告誡通知，若告誡期屆滿後仍繼續相關行為，競委會可針對該業務實體在競爭事務審裁處啟動法律程序。

鄭建韓認為，針對反競爭行為的調查動輒長達兩年，但非嚴重行為仍只能先發告誡，令法例可達到的效果減弱。他認為可以修例，若有違規行為，就算不嚴重亦應可立即起訴。他表示，立法初期有商界擔心誤墮法網，惟條例已實施7年，相關說法已「講不過去」。

原倡20% 湯家驊：罰營業額10%妥協

違反競爭守則者可被施加罰款，總額不得超過有關業務實體在該項違反行為發生每一年度營業額的10%。前年4月，競爭事務審裁處作出首宗競爭法裁決，10間裝修及工程承辦商被指在安達邨提供裝修服務時，以「分餅仔」形式分配生意，合共罰款397萬元，其中7間公司被判處罰款上限。資深大律師湯家驊表示，討論立法時他提議將罰則訂為營業額的20%，遭商界極力反對，但他認為立法有妥協過程，營業額10%仍是大數目。他表示，相關法例只實施了一段短時間，目前未必適合修訂。