安樂認合謀定價 協議罰1.5億 涉20億空調工程招標 推算依法最高可罰15億

安樂：和解考慮訴訟時間成本

6月安樂被起訴，潘樂陶曾稱「真金不怕洪爐火」。安樂昨透過公關公司回覆本報稱，考慮可能漫長的審裁處程序所需時間、內部資源及成本等因素，與競委會訂立合作協議符合公司及股東整體利益。競委會回覆本報查詢表示，該案的建議罰款金額是至今為止最高，但此屬共同申請的命令，包括罰款額，須經競爭事務審裁處決定，涉及首輪訴訟的信興及相關人士的法律程序正繼續進行。

案中涉及安樂兩名工程師及信興一名高級經理。本報向信興集團查詢對事件的回應及涉案員工是否仍留任，信興表示審訊仍在進行，不會評論。安樂亦無回應兩名涉案工程師目前是否仍留任。

兩員工將助競委會 參與同案信興訴訟

競委會表示，安樂同意承認法律責任，並與競委會訂立合作協議，安樂須被罰款1.5億元。至於安樂兩名員工佘嘉偉和鄭潔純亦同意承認法律責任，跟競委會達成合作協議，成為合作答辯人。在首輪訴訟中涉及其餘答辯人的法律程序正繼續，按照合作協議，合作答辯人及安樂將在該等法律程序中向競委會提供協助。

與信興以「豬」為題電郵洽「豬仔標」

根據案情，安樂及信興屬競爭對手，2015年12月14日至2019年12月4日期間，安樂高級工程師佘嘉偉及鄭潔純與信興高級經理關兆堅，在回應顧客的報價或招標邀請時頻密溝通，要求及同意提供「掩護式標書」（俗稱「豬仔標」，即提供一個比對方更高的報價，令對方取得工程合約），並分享敏感商業資料，疑構成合謀定價、瓜分市場及／或圍標，涉及的工程銷售總額約20億元。入稟狀列出83份工程標書，其中信興就喇沙利道物業的冷氣安裝工程，向鄭潔純傳送以「豬」為題的電郵，要求並獲對方協助，安樂報價較高，信興終投得工程。

根據競爭條例，如涉違反競爭守則，可施加罰款總額不得超過有關業務實體在該等年度內錄得最高、次高及第三高營業額3個年度的10％營業額。翻查安樂年報，涉案4個財政年度總收益最高3年分別獲49.65億、59.66億及44.82億元，換算10%總收益為15.413億元。

學者：對行業具阻嚇 尤其中小企

香港大學法律學院教授鄭建韓表示，是次案件涉無可爭議的圍標行為，證據較確鑿，安樂與競委會達成協議，如同庭外和解，免經審訊裁決，安樂對罰款金額有較大控制權，「可以講數，但上到審裁處就無得講，由法官去判」。

鄭表示，1.5億元罰款對大公司不算特別多，但對行業具阻嚇力，特別是中小企。他說，若董事直接或間接涉案，競委會可起訴有關董事，並取消董事資格5年，阻嚇力大，公司亦會考慮合約利潤與罰款，衡量是否值得以身試法，「如果被捉到的機率大過三分之一，是不值得」。他又說，歐盟在其法例訂明如公司重犯會加重罰則，香港未有相關規定，但審裁處仍會參考涉案者的往例作裁決。

湯家驊：敗訴或罰更多 1.5億「的確低」

曾推動競爭條例立法的行會成員湯家驊表示，安樂若敗訴，或要負上更高刑罰，而比起安樂的營業額，1.5億元罰款「的確低」，但認為可理解成和解的誘因，難評估對哪一方有利。他說1.5億元對企業來說亦非小數目，具阻嚇作用。

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