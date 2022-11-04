市民覆核防疫措施駁回 官：欠專業意見數據

申請人吳振權，擬答辯人為特區政府。申請人引述政府專家袁國勇聯同3名教授於9月19日的文章，稱本港社區基本已建立防重症屏障，加上現時疫苗接種率高，認為政府應逐漸開始放寬復常，故吳認為應取消防疫規例及政策。

法官判辭稱，申請人並無列明挑戰哪項措施及條文，難審視所有措施，而且第599章列明，行政長官及行政會議認為情况屬「公共衛生緊急事態」，可訂立相關規例，惟界定是否公共衛生緊急事態，需醫學意見、足夠數據，但法庭欠缺相關資料。

稱預防疾病需平衡公共健康

條例亦列明，行會須不時審視該公共衛生緊急事態，無證據指出政府沒審視情况；且政府不取消措施，不代表沒審視。法官認為申請人未能提出合理理由。

不過，法官在判辭提及其觀察，第599章是為預防、對抗或減輕「公共衛生緊急事態」及保護公共健康，前者涉及特定疾病或傳染病，後者涵蓋層面更廣泛。若僅為預防「公共衛生緊急事態」，但措施未能保護甚至損害公共健康，便可爭議措施並不合法。法官認為，預防疾病和衡量整體公共健康，要取適當平衡，否則或造成「手術成功，病人死亡」情况。

【案件編號：HCAL 990/22】