「賦權廢免針紙」覆核駁回 官評修例稱非必須

郭卓堅不上訴 擬覆核疫苗通

申請人為郭卓堅，建議答辯人為行政會議召集人葉劉淑儀連同行會各成員，有利害關係方為醫衛局長盧寵茂。郭於庭外稱相信法官裁決有道理，「輸得心服口服」及認為勝算不高，不欲上訴。他形容政府修例「輸打贏要」和「無賴」，透露下周擬就「疫苗通行證」提司法覆核。醫衛局稱，政府尊重法院裁決，不宜評論有關申請及裁決。

官指現例已可懲濫用者

法官高浩文在判辭稱，他早前裁定醫衛局長無權宣告免針紙作廢，政府沒上訴即接受裁決，體現法治。有人形容政府修例是「堵塞漏洞」，法官稱說法鬆散、不太恰當，「漏洞」意指政府立法時有意賦權局長，但法官上次裁決正正相反，認為立法無此意圖。政府其後「改變主意」並修例，旨在懲處濫用免針紙者，目的可理解，惟非必須（would not be necessary）以修例達到目的，循現有刑事罪行起訴及專業失當程序亦可懲處。

判辭提及，有人質疑修例是否必須，涉事免針紙數周內將過期，持有人數只相若於5至6列港鐵車廂在平日早上繁忙時段所載乘客。條文為鼓勵疫苗接種而訂立，但目前逾92%和77%市民分別接種兩劑及3劑疫苗，或有百萬計的人感染後免疫，涉事人數對此影響不大。修例則容許局長廢除免針紙，即使只得一張。另有疑問稱防疫措施放寬同時，為何政府仍要修例，延長措施至明年中。

稱沒禁獲豁免 郭誤解599L

對於郭稱受影響者沒機制上訴，判辭指出，醫生7天內可向局長解釋為何不應宣告免針紙失效；市民能以其他途徑取得豁免，包括接受醫學評估，過渡期間獲發證明。當局沒完全禁止重獲豁免，法庭認為安排合理。郭稱面對行政困難，只能告上法庭，判辭反駁他誤解599L條文。

判辭又稱，郭對條文及「疫苗通行證」的抨擊有欠詳述，而法官提及已在另一市民提出、已遭撤銷的司法覆核反駁其理由。郭的理據沒可爭辯之處及無勝訴機會，駁回申請。

【案件編號：HCAL1155/22】