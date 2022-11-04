美聯：有較清晰指標 料更多申請

美聯測量師行董事林子彬歡迎有土地共享個案獲批，認為能為市場起正面作用，因屬全新計劃，發展商過去未能完全掌握審核準則，現時批出申請，可讓市場有較清晰參考指標，特別是過去對這項計劃持觀望態度的發展商起較大作用。他預計明年5月申請期限屆滿前，將有更多發展商遞交申請。

待批個案或涉技術問題

被問及政府會否擔心供應不足，而連環批出3宗申請個案以確保未來數年能達住宅供應目標，林子彬分析，計劃自2020年推出逾兩年，且涉及政府土地，審批逾一年亦合理，同時亦反映現屆政府「講完有做」，切實執行增加房屋供應的承諾。

普縉助理總監（專業產業諮詢及估值）李雋傑表示，獲原則性同意的發展方案，部分伙數有調整，相信與地皮發展有關，政府期望更能善用土地，而其他待批個案或因涉及其他技術問題，如斜坡平整等，牽連不少政府部門，故審批時間相對較長。