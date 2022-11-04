美聯：有較清晰指標 料更多申請

【明報專訊】發展局昨晚公布，原則性同意3宗土地共享先導計劃申請，涉及新地、恒地及會德豐、新世界等財團。事實上，批出申請的個案，參與的發展商擁有豐富改劃土地經驗，如新地是次獲批元朗蠔洲路項目，其鄰近的新地東成里項目總樓面約80萬方呎，去年獲城規會批建8幢8至21層高住宅大廈，提供1518伙住宅，採用「跨代共居房屋」概念發展。另在地盤南端則興建健康中心、零售商店及幼兒園等。
美聯測量師行董事林子彬歡迎有土地共享個案獲批，認為能為市場起正面作用，因屬全新計劃，發展商過去未能完全掌握審核準則，現時批出申請，可讓市場有較清晰參考指標，特別是過去對這項計劃持觀望態度的發展商起較大作用。他預計明年5月申請期限屆滿前，將有更多發展商遞交申請。
待批個案或涉技術問題
被問及政府會否擔心供應不足，而連環批出3宗申請個案以確保未來數年能達住宅供應目標，林子彬分析，計劃自2020年推出逾兩年，且涉及政府土地，審批逾一年亦合理，同時亦反映現屆政府「講完有做」，切實執行增加房屋供應的承諾。
普縉助理總監（專業產業諮詢及估值）李雋傑表示，獲原則性同意的發展方案，部分伙數有調整，相信與地皮發展有關，政府期望更能善用土地，而其他待批個案或因涉及其他技術問題，如斜坡平整等，牽連不少政府部門，故審批時間相對較長。