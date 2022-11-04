土地共享首批3宗 涉1.5萬伙公營 最快2025動工 本研社促交代會否公帑起基建

共逾2.1萬伙 下步城規審批

發展局昨稱，計劃旨在釋放政府規劃研究及保育範圍以外私人土地的發展潛力，並將按7:3比例撥作公營及私營房屋發展。該局續稱，現階段未見3宗申請存在不可克服的問題，項目所需基礎設施工程亦與規模相稱，申請人需做技術評估以確定發展參數，並擬提供共約2.2萬個單位，包括約1.5萬個公營房屋單位。

永寧村涉綠化地

顧問小組稱助棕地轉型

3宗申請以恒基及會德豐的大埔社山路及林錦公路項目規模最大，將提供約9190個公營/首置單位及約3640個私樓單位，顧問小組稱因申請人所擁土地頗集中，項目規模理想，有條件提供加入更多政府及機構或社區設施，故支持方案。

新世界的元朗永寧村項目將提供4020個公營/首置單位及約1600個私樓單位，顧問小組認為項目有助當區棕地轉型，並連貫各地盤。

指佔地比例符要求 另兩宗仍需改

新地的元朗蠔洲路項目，將提供1870個公營/首置單位及約1260個私樓單位，顧問小組支持方案，並認為能在房屋需求與保育取得適當平衡。不過，按發展商提出的申請，該獲批項目較原本減少近千伙。

顧問小組主席黃友嘉回覆查詢稱，小組主要考慮3宗申請在公、私營房屋佔地比例，以及佔用多少官地等大原則都符合土地共享計劃要求，故同意繼續推進，下一步仍要經城規會審批等步驟。至於每個計劃的公營房屋部分是公屋、居屋還是首置房，則非小組考慮範圍。談及個別項目住宅伙數大減，黃友嘉說，小組成員都給了很多意見，至於兩個申請未獲小組同意，因小組認為仍有地方需修改，正與申請者洽談。

陳劍青：出稿交代鬼祟

顯港地發展商主導

本土研究社成員陳劍青稱，政府未於《施政報告》公布計劃細節，僅於昨夜出稿交代，形容做法「鬼祟」，予人官商「利益輸送」及欠透明度的觀感。他認為計劃反映本港土地發展由發展商主導，並以元朗永寧村項目為例，項目鄰近橫洲，政府正於橫洲收地發展公營房屋，質疑政府為何不收回永寧村用地，將用地直接納入橫洲公營房屋計劃，反而批准發展商增加發展密度，如同為發展商「開綠燈，甚至度身訂做」有關計劃。他又說，大埔社山路及林錦公路亦屬「先破壞後發展」例子，今次申請擬建逾萬伙，較以往在城規申請高，並憂該區會否「起得太密」，同時質疑政府透過公帑補貼區內道路基建。

測量界料2029始建成首批

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，雖然部分項目用地位處綠化帶，但計劃按7:3比作公私營房屋發展，對發展商吸引力不大 ，因計劃審批標準與私人發展一致，認為「發展商倒不如自己起樓仲好」。他續說，即使項目獲批，料進入規劃程序後需約4至5年興建，料最快2029年方有首批單位面世。

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