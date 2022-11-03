大摩料約4%通脹維持數年 失業率增

James Gorman指出，自2008年金融海嘯後，環球央行維持逾10年超寬鬆貨幣環境，事實上並不正常，過去數年新興市場的通脹問題終於傳遞到成熟市場，而新冠疫情和政治因素亦增加「供給側」通脹。他指過去便宜的資金，現在已不再相對地便宜，聯儲局保持低利率太久，市場需經歷痛苦的轉折期，及後通脹仍會是市場最大的風險。

高盛：市場重新平衡或需6季

高盛董事長兼首席執行官David Solomon則指出，過去10年利率環境利好資產價格上升，以錢賺錢能獲得良好回報，但現在市場願意付出的風險溢價正在收窄，例如新股集資市場表現較差，是因為這些公司沒有紀錄可循，他指市場重新平衡一般需兩至4季完成，甚至會長達6季。

不過，David Solomon認為，進入2023年市場對聯儲局加息路徑更清晰，相信下季市場會更為趨於平衡。他又關注，環球央行開始量化緊縮（QT）回收資金，將增加市場的不確定性和脆弱程度，例如9月底英鎊因減稅方案下跌時，槓桿投資產品市場波動被放大，呼籲市場需小心處理。

瑞銀：美市場現較歐洲吸引

瑞銀集團董事長Colm Kelleher則指出，今年股債和部分商品下挫，客戶正在觀望市場情况，令儲存在資產管理帳戶的現金創紀錄。他稱，雖然現在未知道央行什麼時候可以控制通脹，惟部分行業如零售、健康護理、部分商品股的估值正在回升，該行對目前各種資產評級皆為中性，但認為未來9個月會有吸引回報。對於投資市場部署，他說環球銀行皆相當「親近中國（pro-China）」，但仍等待內地防疫政策變化，至重開後再觀察，他認為目前美國市場相對歐洲吸引。