中證監：不要與中國和香港對賭

方星海批外媒短視 籲不宜多看 前英倫行長談迷你預算讚國際媒體

就國家主席習近平在二十大提出中國要集中經濟增長，方星海指出，開放資本市場有利中國經濟發展，內地需要高質素金融機構，如證券行、期貨經紀商及基金經理等，惟目前未有足夠數量，內地市場十分歡迎國際投資者機構參與。他又稱，香港一直是中國內地與海外市場的橋樑，中證監早前公布支持在港推出人民幣股票交易櫃台，有助推動香港的人民幣離岸市場發展。

內地房地產市場持續低迷，中國銀保監副主席肖遠企說，整體銀行對房地產貸款比例為26%。長線而言，銀保監會規管銀行避免過分集中借貸，他強調房地產中的低質素貸款少於1%，低於平均水平；當中，房貸主要為個人住房貸款，佔約90%，屬良好質素貸款；在過往20年，個人住房貸款的違約比例小於0.1%。

中行：內房已見底逐步回復

中國銀行行長劉金稱，自去年下半年有地產商出現流動性問題，不過政府最終提供支持，加強房地產銷售和減少房企相關風險，令房地產市場已見底、逐步回復。他稱「沒有其他人比內地政府和銀行更關注房地產行業」，又呼籲外界「不要閱讀太多負面報告」。