中證監：不要與中國和香港對賭

【明報專訊】中國證監會副主席方星海在國際金融領袖投資峰會上與金管局總裁余偉文對談,方星海質疑外國媒體對中國的報道不全面而且短視,可能會對其有所誤解,呼籲「不宜看太多這類國際媒體(Don't read too much of these international media)」,外國投資者應親自了解中國及中央政府政策和真正意圖,他又強調,「不要與中國和香港對賭(Don't bet against China and Hong Kong)」。不過,同樣出席峰會的英倫銀行前行長卡尼(Mark Carney)在談及英國早前的迷你預算案風波時,則指要表揚國際媒體,並且相信國際媒體的報道。