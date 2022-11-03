中證監：不要與中國和香港對賭

【明報專訊】中國證監會副主席方星海在國際金融領袖投資峰會上與金管局總裁余偉文對談，方星海質疑外國媒體對中國的報道不全面而且短視，可能會對其有所誤解，呼籲「不宜看太多這類國際媒體（Don't read too much of these international media）」，外國投資者應親自了解中國及中央政府政策和真正意圖，他又強調，「不要與中國和香港對賭（Don't bet against China and Hong Kong）」。不過，同樣出席峰會的英倫銀行前行長卡尼（Mark Carney）在談及英國早前的迷你預算案風波時，則指要表揚國際媒體，並且相信國際媒體的報道。
方星海批外媒短視 籲不宜多看 前英倫行長談迷你預算讚國際媒體
就國家主席習近平在二十大提出中國要集中經濟增長，方星海指出，開放資本市場有利中國經濟發展，內地需要高質素金融機構，如證券行、期貨經紀商及基金經理等，惟目前未有足夠數量，內地市場十分歡迎國際投資者機構參與。他又稱，香港一直是中國內地與海外市場的橋樑，中證監早前公布支持在港推出人民幣股票交易櫃台，有助推動香港的人民幣離岸市場發展。
內地房地產市場持續低迷，中國銀保監副主席肖遠企說，整體銀行對房地產貸款比例為26%。長線而言，銀保監會規管銀行避免過分集中借貸，他強調房地產中的低質素貸款少於1%，低於平均水平；當中，房貸主要為個人住房貸款，佔約90%，屬良好質素貸款；在過往20年，個人住房貸款的違約比例小於0.1%。
中行：內房已見底逐步回復
中國銀行行長劉金稱，自去年下半年有地產商出現流動性問題，不過政府最終提供支持，加強房地產銷售和減少房企相關風險，令房地產市場已見底、逐步回復。他稱「沒有其他人比內地政府和銀行更關注房地產行業」，又呼籲外界「不要閱讀太多負面報告」。