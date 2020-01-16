李家超：最壞情况已過 港返舞台中央 余偉文稱明年再辦峰會 學者：放寬防疫、招才更重要

陳茂波機場核酸檢測陽性 昨赴會台下戴罩發言除罩

峰會昨在中環四季酒店舉行，250名參加者在宴會廳內分開逾20枱而坐，中午設午宴，早上提供茶點。現場所見，絕大部分人在場內沒有戴口罩，唯獨上周確診、周二被列「康復個案」的財政司長陳茂波在台下全程戴口罩，演說前才除下。港府於昨晚11時許出稿，指陳前日在機場做核酸檢測，結果為陽性，Ct值處於康復個案範圍內。

金管局總裁余偉文稱，約一半與會者來自海外、共100個國際金融機構，其中40人屬行政總裁或主席級別。他並預告因應金管局成立30周年，明年將於同一時間再辦金融峰會。

特首籲把握先機投資香港

峰會以「駕馭市場的不確定性」為題，李家超以英語致辭表示，在香港「社會暴亂已成為過去」，治安回復穩定，商界和市民對未來信心日增，認為對香港而言「最壞的情况已經過去」。談及重新對外開放，李稱隨着政府逐步放寬防疫措施，已看到香港迅速復蘇之勢，並呼籲與會者「機遇、時機，盡在香港，現在就是大家期待已久的好時候，把握先機，莫追落後」。

李家超又稱，香港仍是世界上唯一匯聚全球和中國優勢的城市，是內地與世界各地之間無可替代的連繫平台。金融峰會舉行前，有美國國會議員批評港府侵犯人權，促請金融機構高層拒來港。李在演辭重申，法治在一國兩制下不容動搖，言論、新聞和集會自由等基本權利在《基本法》下獲得保障。

財政司長陳茂波致辭時表示，香港得益於與內地和世界的獨特聯繫，未來作為國際金融中心有無限潛力和機遇，將有助本港在不少領域有突出表現，包括上市集資、人民幣國際化，以至發展財富管理、風險管理和企業資金管理等方面。

劉浩典：港競爭力遜星洲、迪拜

在港的新加坡學者劉浩典認為，毫無疑問本港競爭力已落後於新加坡、迪拜等城市，對於李家超致辭時稱機遇正在香港，劉指現時內地經濟環境欠佳，加上香港與內地仍未通關，反問「他在談什麼機遇？」不過，劉浩典稱內地開關與否並非香港控制範圍，冀港府着眼於放寬防疫限制和吸引人才。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，峰會是讓外國商界了解香港現况的契機，亦成功吸引不少外媒報道。但他強調最重要是政府的後續政策，包括兌現李家超在會上指香港正在復常，放寬入境檢疫措施至「0+0」。他認為政府應在年底前放寬，若再拖泥帶水，或令外國商界失去耐性。

立法會金融界議員陳振英認為，今次峰會有相當成果，內地官員在會上澄清不少外國商界關注的問題，包括內地經濟環境、房地產市場等，加上與會者席上如身處外國般毋須戴口罩，反映香港已逐步復常。民建聯議員陳仲尼認為，正如李家超所指香港正從谷底慢慢復元，但關鍵在於內地何時開關，否則本港猶如只有單引擎的飛機，難全面復蘇。

峰會昨完結，今早有峰會延伸的「與國際投資者對話」活動，移師港交所香港金融大會堂舉行。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676