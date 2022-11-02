控方：兩被告掌決策 鍾沛權審批15篇 推論與創辦人蔡東豪等串謀

控方開案陳辭指鍾沛權及林紹桐多年來與創立主場新聞（立場新聞前身）及立場新聞的蔡東豪有密切合作關係。鍾及林早於2012年任職主場新聞，而在立場新聞成立時，蔡東豪、鍾沛權及余家輝是公司董事，鍾任職編輯，林亦隨後加入任記者。鍾沛權於2014年成為總編輯，並於2018年起任公司代表，林紹桐則於2019年起任副總編輯。兩人案發時一直擔任管理工作，負責監督和統籌編採運作，在11個編採組別中擔任主管或副主管崗位。鍾去年11月辭職後，交由林署任總編輯及公司代表；兩人先後獲授權簽署立場新聞母公司的匯豐銀行戶口，反映他們擔任非常重要角色。

鍾未透露餘下兩篇誰審批

控方稱，鍾沛權被捕後，在律師陪同下接受警誡會面。他承認身為總編輯，責任審閱立場新聞所有發布的文章及影片，包括他人投稿的網誌，亦可決定由誰撰寫網誌。在記者採訪後，總編輯會審稿及是最終決策者，所有文章或影片未經他批准都不得經立場新聞發布。

在17篇涉案文章中，鍾承認知悉及批准發布其中15篇，但拒絕透露其餘兩篇是誰負責審批；林紹桐被捕後僅承認自己是署任總編輯，在警誡會面中保持緘默。

鍾辭職後 對話紀錄顯示仍參與編採

警方在鍾的手機擷取WhatsApp紀錄，顯示鍾時常與林討論立場新聞發布內容，並給予修改建議。在鍾辭職後，對話紀錄顯示鍾仍與林參與編採工作。

控方續稱，警方檢獲立場網站草稿、編採題目分工、員工更表、工資單等文件，顯示鍾和林實際參與統籌和管理立場新聞。辯方同意文件屬實。控方處理「同意事實」時，在庭上讀出工資單上8名員工的中文全名；警方另在辦公室檢獲林紹桐於去年12月6日至28日簽發的公司支票正本，控方同樣讀出支票抬頭的15個英文全名。

指英分社開設前 偕海外激進者宣理念

另外，案情提及立場新聞前年在英國「擴展版圖」，由其前記者楊天帥成立英國分社，去年借款1200萬港元予英國分社。控方指立場新聞在分社成立前不久，多次與海外被通緝的政治人物合作，包括羅冠聰及許智峯，宣揚其政治理念。分社終在立場網站停運後不久結業及清盤。

（立場新聞案）