17文章准呈堂 控方：「立場」是政治平台 指煽動文章涵「非法理念」 刊博客作者「分裂思想」

控方邀法庭解讀社會背景

推論發布文章「推波助瀾」

控方又邀請法官運用「司法認知」解讀社會背景，推論各被告特意發布煽動文章以「推波助瀾」，加強當時反政府議題的效力。辯方則質疑控方案情不時申述立場，並非單單引述文章內容。

辯方質疑申述立場 非僅引述文章

被告依次為立場新聞母公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、前總編輯鍾沛權（被捕時52歲）及時任署任總編輯林紹桐（被捕時34歲），同被控一項「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪受審。鍾及林否認控罪，首被告則缺席聆訊，控方將傳召全數36名證人作供，昨先傳召警方國安處警員鄧偉權（音譯）解釋截取立場網站的步驟。

反修例後捐款飈 「顯同理念者支持」

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟宣讀開案陳辭時稱，「立場新聞不止是網媒，而是政治平台」，並引述林紹桐出席網媒講座，稱希望立場新聞透過報道，令公眾更理解反修例運動，從而有「共同基礎去討論評價，甚至乎參與呢場運動」。自反修例事件後，首被告的銀行戶口及PayPal戶口接收大量公眾捐款，其中2019年淨收入按年增暴增逾10倍至約8000萬元，入帳次數更增27倍至13.5萬次（見下圖），反映立場新聞獲持相同政治理念者捐款支持。

控方形容國安法頒布後，大規模衝突看似消退，但社會充斥「政治炸彈」，隨時可毁掉政府的管治權威，更有「反中亂港及外部勢力肆意炒作社會事件」，企圖推動巿民作非法抗爭推翻政權，而立場新聞正在此社會背景下發布煽動文章。控方邀請法庭運用「司法認知」及考慮人大在「5．28決定」（有關建立香港維護國安法律制度）中的陳述，評估犯罪意圖。

控方將案中煽動文章分成六類，首類是3篇有關民主派初選參選人的專訪，指文章「肆意介紹他們的非法理念」，而在參選人被捕後，立場新聞仍發布羅冠聰撰寫的網誌，攻擊初選案的司法程序，「為佢哋申冤、為佢哋戴光環」，顯示本案被告有預謀藉文章煽動他人，宣揚極端反政府的政治意念。

6篇網誌被指抹黑國安法

訪流亡者「包裝人權戰士」

至於6篇分別由陳沛敏、區家麟等撰寫的網誌，控方指涉「抹黑和攻擊國安法」，激起巿民對警方執法和檢控的憎恨，文章「均是穿甲（鑿）附會」、「污蔑國安法」。

另一批文章涉及4名流亡政治人物梁頌恆、許智峯、羅冠聰及張崑陽。控方指相關文章鼓吹港獨，倡議外國制裁，而立場新聞「不單沒有與四人的非法立場切割，反而把四人全部包裝作人權戰士」，稱他們懷着「內疚感」流亡及繼續對抗極權。

控方又指出，在中大衝突兩周年之日，立場新聞發布專訪，「分明想把冷卻的暴力抗爭重燃」，即使警方去信批評文章失實，文章仍沒下架，繼續發揮其煽動作用。控方又指出，「畏罪潛逃海外」的「12港人」在內地水域被截獲事件被「妖魔化」，炒作為香港及中國政府串謀迫害港人的新聞，此時立場新聞刊登兩篇相關網誌，藉此攻擊香港和內地政府。

控：去年下架審視 知悉或違法

辯：見同行被捕 有責任檢視

控方主張毋須證明被告本人有煽動意圖，僅須證明他們知悉涉案刊物具有煽動意圖，又指立場新聞於去年6月27日發聲明，指將評論文章暫時下架，審視過後可能會重新刊登，反映被告當時知悉文章內容可能違法。辯方資深大律師余若薇反駁「係傳媒人應有之責、應有之義」，被告眼見當時有其他同行被捕，有責任檢視文章是否合法。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

明報記者

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