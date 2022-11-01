七一刺警案 認暴動學生判入教導所

被告羅玨琛現年20歲，為大學三年級學生。姚官早前押後本案判刑，以待索取教導所報告。辯方昨求情稱，教導所報告內容正面，顯示被告品學兼優和有悔意，適合判入教導所。辯方透露，被告父親因事件中風，母親有嚴重失眠，被告每個學期都向校方申請休假，將來能否保留學位仍是未知之數。辯方又稱，被告在求情信向涉事警員致歉，反映被告已認清是非對錯，態度難能可貴。

官：原應判囚4年 考慮年輕更生較重要

姚官表示，涉案暴動有逾300人參與，性質嚴重，但考慮被告在案中的角色、參與程度和案發年紀，更生因素較為重要。姚官採納教導所報告的建議，就兩罪判被告入教導所。散庭前，姚官提及被告在求情信流露悔意，親友亦給予正面評價，寄語被告要好好反省，早日完成學業；被告聞言表示「明白」。

本案有3人認罪，同案工程師黃鈞華（26歲）早前判囚5年，學生周霈霖（21歲）則判囚33個月。

【案件編號：DCCC 189、210、809/21】

（反修例風暴）