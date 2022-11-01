因案棄讀博士 軟件工程師暴動罪成

8名被告依次為軟件開發工程師謝曉峰（現年23歲，下同）、18歲馮姓男生、17歲男生、從事資訊科技業的曾憲嘉（27歲）、碩士生黃昱翔（24歲）、劉燕嫦（22歲）、游茜茹（25歲）和髮型師范瑜（33歲）。次被告案發時15歲，第三被告案發時14歲，均未成年。

被告謝曉峰和17歲男生早前不認罪受審，其餘6人先後認罪。針對不認罪的兩被告，暫委法官鄭念慈裁決指出，警方當日從政總隱蔽式大門衝出夏慤道前，兩被告身處暴動核心範圍，並曾向政總擲物。鄭官稱，兩被告均穿深色衣物及戴防毒面具等，並非駐足觀看的途人，裁定兩人暴動罪成。

傳道人退休官曾繁凱撰求情信

辯方求情表示，謝曉峰從科大畢業後，獲得港大博士學位的錄取通知書，但為了應付本案審訊，他放棄了修讀博士的機會，決定工作掙錢養家。辯方讀出退休裁判官、現任傳道人曾繁凱替謝曉峰撰寫的求情信，信中指曾繁凱見證謝曉峰靈性上的改變，冀法庭額外施恩，考慮謝曉峰是否適合入勞教中心。

官指曾用武 不索勞教報告

鄭官聽畢質疑，當日有示威者投擲汽油彈，形容是「大殺傷力武器」，雖然無證據指謝曉峰有份丟汽油彈，但他曾使用武力。鄭官考慮後表示，不會替謝曉峰索取勞教中心報告，僅替兩名案發時未成年被告索取教導所報告。

曾繁凱亦替另一被告曾憲嘉寫求情信，信中讚揚曾憲嘉為人聰明，只是受偏頗資訊影響，對國家及社會有錯誤的想法。辯方求情表示，曾憲嘉打算在獄中報讀中國文學課程，以加深對中國文化的認識。

至於其他被告，辯方指黃昱翔以一級榮譽大學畢業，屢次登上「院長榮譽錄（Dean List）」，近期修畢碩士學位，打算攻讀博士。辯方形容，本案不少被告持大學學歷，均是社會棟樑，「只是行差踏錯、錯了一步」，希望法庭網開一面。

庭上透露，17歲男生在本案發生後另涉汽油彈案，有縱火及管有物品意圖損壞財產的案底，經刑期覆核後，在該案判入勞教中心。

【案件編號：DCCC237/21】

（反修例風暴）