612基金案 辯方：社團例非針對信託 稱無權挪用款項 官質疑「有權動用唔係權利？」

稱只管基金 不代表有相互權利義務

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威。控方早前援引「銀會案」，指定義「社團」的指標包括成員是否有相互義務及權利。

代表陳日君及何秀蘭的資深大律師彭耀鴻稱，作為信託人的首5名被告只負責管理基金，不代表他們之間有相互權利與義務。主任裁判官嚴舜儀質疑，5名信託人以基金名義籌募資金，只要獲過半信託人同意，便可以動用款項，分配予有需要支援的人，顯示各人有決策權。彭解釋，各被告無權強制其他信託人出席會議，亦無權挪用基金款項自用；基金亦沒有徵收會費、沒有任命主席及其他職位等，信託不等同社團。

指控方50年前案例不合時宜

彭亦指出，控方提出的銀會案是1972年案例，事隔50年，本港已制定了《香港人權法案》及《基本法》，保障市民結社自由，案例已不合時宜。

至於「社團」定義方面，代表吳靄儀的資深大律師何沛謙稱，「一人以上的合伙或組織」英文譯法為「Association of persons」，根據英漢字典，「Association」有組織、或按背景來形容「特定關係」的意思，612基金應屬「特定關係」。

指條例用以規管「不良社團」

何又提到，《社團條例》原設第27條，即除非可以反證，否則任何會社、公司、一人或以上的合伙或組織均屬條例所指的「社團」。何再引用多份立法文件解釋，條例是用以規管「不良的社團」，包括打擊三合會，其他良好社團毋須擔心，因此第27條在1992年已被廢除，但亦令「社團」定義變得含糊，法庭詮釋時應一併考慮立法背景。審訊今續，由辯方繼續陳辭。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】