羅冠聰區家麟等撰文 控方：同串謀煽動

辯方：有責任報道各方意見

控方透露，部分文章由羅冠聰、區家麟及前民間外交網絡發言人張崑陽撰寫，另會呈遞結婚證書，證明鍾沛權與其中一篇文章的作者為夫妻關係，即該文由鍾的妻子、前《蘋果日報》副社長陳沛敏撰寫。

至於其他涉案文章，控方指部分刻劃立選泛民初選47人案的3名被告，亦有文章涉及立法會前議員許智峯和「12港人」。控方總結文章反映社會事件，顯示各被告連同其他撰文者串謀發布煽動刊物。

辯方則認為，大部分文章是引述他人意見，《明報》、《星島日報》等其他傳媒皆有報道相同的人物；而傳媒身為第四權，有責任報道各方意見，例如訪問殺人犯不代表認同他殺人，故控方必須證明被告有犯罪意圖。

另外，控方案情將涵蓋2012年由蔡東豪等人創立的「主場新聞」（立場新聞前身）成立，兩名被告在半年內加入，與蔡東豪有長期合作關係；控方亦擬新增3篇不具煽動意圖的文章，據悉是立場新聞的「智慧監獄」系列文章。辯方明言反對，指控方一早確認僅依賴17篇文章，「唔可以呢個時候偷襲我哋」。

（立場新聞案）