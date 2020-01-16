「立場」兩人不認煽動 爭議半年檢控期限 辯：不得就10文章提控 控：文章可反映「持續串謀」

官今就期限爭議裁決

3被告Best Pencil（Hong Kong） Limited、鍾沛權（被捕時52歲）及林紹桐（被捕時34歲），同否認於前年7月7日至去年12月29日，與其他人一同串謀發布或複製煽動刊物。已還押10個月的鍾及林昨日由囚車押送到庭，不時與旁聽親友及多名前「立場新聞」記者揮手。

另爭拗需否證犯罪意圖控罪合憲否

原審理本案的法官謝沈智慧因疫情要隔離，改由郭官主審。控方署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟歸納三大爭議點，包括控罪內容是否超出法定的檢控期限；控方需否證明被告的犯罪意圖有煽動性；控罪是否合憲（見圖）。

雙方昨同意先爭辯首個爭議點，其餘留待結案陳辭處理。辯方資深大律師余若薇認為，法例訂明煽動罪須在案發後6個月內提控，即只涵蓋去年6月29日至12月29日，但立場新聞在去年6月27日下架其中10篇涉案文章，連結早已「死link」，不能瀏覽，故控方不得就這10篇文章提控。

控方則主張本案是以「串謀」罪提控，基礎是各被告在控罪的18個月內，有協議發布煽動文章，故檢控期限外的文章屬「明顯的行為（overt act）」，可反映各被告「持續」串謀犯案，又強調本案僅控以一項串謀發布煽動刊物罪，而非分別起訴17項控罪。

控方續指出，17篇文章均是反映當時社會狀况，可見串謀者根據社會的熱話，把握機會發布煽動文章；並重申法庭有權審視控方的控罪是否恰當，但認為控方沒有濫用程序，是恰當地提控。

辯方則重申僅要求控方根據期限檢控，不是指控罪不恰當；又引用《刑事罪行條例》第159D的「對提出法律程序的限制」條文，列明若相關檢控期限屆滿，便不得控以串謀罪行，而控方案情橫跨18個月，明顯超出煽動罪的6個月檢控期限，質疑控方不能以串謀罪「繞過（circumvent）」此期限，否則立法設限並無意義。

明報記者

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）

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