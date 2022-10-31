有人聞噩耗急往認屍 有人找子女不果落淚

55歲安（音）姓母親在梨泰院附近最大的順天鄉大學校醫院尋女。她憶述其19歲女兒金多彬（化名）29日與男友作對方入伍前的最後約會。多彬出門前還對她說：「媽，給我一些錢。」安女士大約半夜收到女兒男友哭着打電話給她，說多彬死了，「她被大堆人壓住超過一小時，他（多彬男友）曾嘗試把她拉出來但不成功。我收到電話後趕來這裏（醫院），但暫未獲得確實信息」。安女士說多彬是家中二女，因父親早逝而投身社會，掙錢供養弟妹。

委內瑞拉使館向國民「攞料」

來自西非科特迪瓦的女子阿比（Philomene Aby）表示，她與22歲兒子馬塞拉（Masela）在首爾居住了18年，馬塞拉事發當天傍晚出門到梨泰院一間夜店工作。事發後阿比久未聯絡到兒子：「我打他的電話，但他沒有接聽。」她在梨泰院附近的漢南洞社區服務中心尋找馬塞拉的下落。當局在該中心設立熱線協助家屬尋找失蹤親友。現場目擊者稱一名親屬與職員交談後跪地痛哭。阿比等不到兒子下落的消息，轉往科特迪瓦大使館。

各國駐韓使領館事發後積極聯繫在當地國民，《中央日報》稱至少一國大使館表示因電話線路繁忙，聯絡有困難。委內瑞拉籍男模邦帕爾（Antonio Bompart）在人疊人慘劇發生時在現場巷尾救出一名哥倫比亞人。邦帕爾表示，委國大使館向他打聽有沒有其他委內瑞拉人捲入意外。

（韓聯社/路透社/中央日報）