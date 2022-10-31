93年元旦人踩人21死 彭定康即日令獨立調查

當年報告建議 大型活動人流管制

警方事後按報告建議，每逢大型節日如元旦、聖誕節、萬聖節，均實施人流安全管理措施及特別交通安排，預先向市民交代及宣傳。報告其餘建議包括，每當有大型公眾集會舉行，除非有充分理由，否則主辦者須要求醫療輔助隊等救護人員到場當值，以便有需要時提供急救，如沒有，警方則需要求人員到場當值。

倘遇人踩人 醫生籲手舉胸前自保

急症科專科醫生蕭粵中表示，傷者在人踩人事件中會出現創傷性窒息，胸腔被壓傷而無法擴張，導致不能呼吸。他建議市民走路時可將雙手或背囊放在胸口前，以盡量減低一旦被壓到時帶來的傷害。

蕭粵中提醒市民不宜在擠擁人潮「掉頭走」，因可能面對更大風險，例如被人撞倒，最好是向左右兩側疏散，但也取決於現場地形及人流。他說出席大型活動的市民必須提高警覺，如發現人潮太擁擠，可能有人踩人風險，應該盡快遠離。