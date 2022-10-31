警今加強部署 蘭桂坊控人流 他區部署警力應變 昨拉橙帶催趕籲勿停留

警方上周五已公布萬聖節蘭桂坊特別交通安排。中區警區助理指揮官（行動2）周詠儀昨午表示，過去兩日已在德己立街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中封路及實施交通管制措施，以騰出更多空間讓巿民排隊進出蘭桂坊，亦騰出地方為緊急通道，昨晚與今晚在蘭桂坊實施單向人流管理。她說蘭桂坊多斜路及樓梯，不希望到場者過分停留聚集以生危險，呼籲遵從警員指示。

警未正面回應有否加強警力

被問有否因應南韓人踩人慘劇加強警力，周詠儀未有正面回應，稱部署與去年相若，警方會因應不同活動評估風險，又稱在蘭桂坊人流管制有多年經驗，其他區亦部署警力，已預備足夠警力處理突發事件。

消息：警方令前線提高警覺

消息稱，基於過往經驗，警方預計10月31日慶祝人流最多。由於酒吧仍有營業時間限制、部分酒吧未有營業及旅客大減，料人流比往年少。據悉，警方已因應韓國人踩人慘劇加強部署，並提醒前線警員提高警覺。

昨入夜後，大批悉心打扮的市民到蘭桂坊慶祝，當中不乏家長陪同子女，耍樂之餘，其間有人手持「悼念梨泰院萬聖節人踩人事件」紙牌標語。昨晚所見，大批警員在場維持秩序，在兩邊通道架起鐵馬，經常廣播呼籲在場者勿停留。途中大批警員多次拉起橙帶，以「掃蕩」方式呼籲市民向前行，盡快朝雲咸街方向離開。

蘭桂坊協會籲市民毋須過慮

蘭桂坊協會總監張素媚表示，蘭桂坊已與警方合作多年，市民毋須太憂慮安全，並說蘭桂坊昨晚生意不錯，晚上仍有不少家長帶子女到場。她相信今晚人流最多，暫難估計市民會否受韓國人踩人事件影響慶祝及消費意欲。

鄧炳強：對警方管制措施有信心

特首李家超昨形容慘劇令人痛心，對死者表示沉痛哀悼，並說特區政府關注事件，已要求保安局密切留意事件發展並了解是否香港市民求助，以提供支援。保安局長鄧炳強表示，截至昨午5時半，入境處未收到港人求助，但會密切留意情况。他呼籲外出慶祝萬聖節的市民注意安全及留意警員指示，並說對警方在蘭桂坊實施的人群管制措施很有信心，因過往已有多次相關行動，香港市民亦很守規矩。

香港新方向立法會議員張欣宇認為，警方過往人流管制措施由經驗主導，本港未來可借助更多數據模型及新科技，包括推算一個地方的人數容量、風險點等，希望能更有效應付突發事件，令人流管制措施做得更好。