持涉案免針紙一成已打針 盧：反映有人無真原因

800人獲新紙 證有需要可豁免

盧寵茂昨早接受電台節目訪問後向記者表示，本港醫療界對不規範行為一向採取「零容忍」態度，如醫生沒通過正常評估、沒給予病人正確資料，就簽發免針紙，將對病人造成很大傷害。

盧寵茂透露，涉事7名醫生簽發的近2萬張免針紙中，仍有約1.8萬張涉案免針紙有效，有804人已獲發新的免針紙，反映有需要的病人有途徑、機制再次獲發豁免證明書。盧又稱，另有2042人已接種疫苗，形容相關者可能沒有真正免針的理由。被問到廢除免針紙有否清晰準則，盧寵茂舉例有涉事醫生不在港卻發出免針紙、亦有醫生一日發出384張免針紙，指二者均可作為「合理懷疑」例子，強調法律清晰，會根據個案評估。

增5383陽 本地兩宗BQ.1.1

盧寵茂在港台《星期六問責》表示，疫苗通行證有助提升接種率，令現時社會有放寬防疫措施的空間，又稱不能忘記「9000人死亡嘅慘痛經歷」，重申本港需堅持相關措施。

另外，本港昨日新增5383宗新冠陽性個案，其中5011宗屬本地個案。Omicron變異病毒株方面，衛生防護中心公布兩宗本地個案帶BQ.1.1，其中26歲無打針女士居於東區，39歲已打3針女患者居於中西區。