港大臨牀入學副總監：於公營睹社會不公 便會「盼留下」

【明報專訊】醫衛局長盧寵茂昨日接受商台訪問稱，希望醫護不要抱「離開去私營是應該的」心態，盼年輕醫生考慮效法堅守崗位的同事 ，「做到退休服務市民」。港大醫學院長劉澤星昨在一個介紹來年收生計劃的記者會被問到如何教育和鼓勵學生將來留在公立醫院，他說會「由入學開始」經常提醒學生讀醫初心，同場港大臨牀醫學學院新生入學副總監楊珮寧則表示，醫科生留在公營系統可見到「社會的不公平」，屆時便會「好希望留喺系統」，為社會上缺乏資源的人提供具水平的照顧，形容「相信這是每一位醫生根深柢固想做到的事」。