港大臨牀入學副總監：於公營睹社會不公 便會「盼留下」

【明報專訊】醫衛局長盧寵茂昨日接受商台訪問稱，希望醫護不要抱「離開去私營是應該的」心態，盼年輕醫生考慮效法堅守崗位的同事 ，「做到退休服務市民」。港大醫學院長劉澤星昨在一個介紹來年收生計劃的記者會被問到如何教育和鼓勵學生將來留在公立醫院，他說會「由入學開始」經常提醒學生讀醫初心，同場港大臨牀醫學學院新生入學副總監楊珮寧則表示，醫科生留在公營系統可見到「社會的不公平」，屆時便會「好希望留喺系統」，為社會上缺乏資源的人提供具水平的照顧，形容「相信這是每一位醫生根深柢固想做到的事」。
港大昨舉行大學本科入學資訊日，其中醫學院介紹來年新生遴選方法，2022/23學年院方設295個醫科生學額，並首度參與「學校推薦直接錄取計劃」，每間中學校長可向醫學院推薦兩名校內成績屬首10%，有出眾運動、音樂等才能的學生，通過12月的面試可獲醫學院直接取錄。
留公營增科研機會助發展
本身為瑪麗醫院成人深切治療部榮譽副顧問醫生的楊珮寧稱，要吸引年輕醫生留在公營系統，除了初心，也會提醒學生「課程艱辛只是短暫的操練」， 而留在公營系統亦有助醫生將來發展，有機會與大學、社會機構等合作科研及推動社會項目，以上工作均需「留在公營才有切入點做到」，而在私營系統工作較獨立，較少機會與他人合作。