醫護研設強制服務公院年期 醫協指留人「下策」 業界憂離職潮損入行

盧寵茂：流失趨年輕化 盼勿覺「轉私營係應該」

盧寵茂昨接受港台《星期六問責》訪問稱，全港現時有九成醫療專科服務由公立醫院承擔，僅五成專科醫生在公院工作，而近年部分專科醫生流失率達10%。他說公院近10年人手流失趨年輕化，有醫生剛考獲專科牌照、未滿40歲已離職，形容趨勢會加大同事工作壓力，而醫護人員屬醫療系統其中一個最重要資源，納稅人投放相當多去培訓，「係咪都應該為我哋市民服務一段時間呢？」

擬涵專職人員非本地培訓者 年期未定案

新一份《施政報告》提及港府將探討不同方案確保公營醫療系統有足夠人手，包括要求合資格醫護在公營醫療機構服務一定年期，盧說對涵蓋醫護種類「持開放態度」，除醫生、護士、物理治療師等專職醫療人員，也適用非本地培訓的專業人員。他形容安排除可幫助醫療系統維持服務，相信大部分醫生都有幫助更多市民這一初心，對醫護本身也是「提升知識、技術、培訓的一部分」，希望醫護不要抱有「去私營係應該嘅」心態，又籲年輕醫生仿效不少堅守崗位的醫生在公營做到退休服務巿民，「如果多些醫生留下，整個情况就會改變，可以阻止惡性循環、向下走的漩渦」。

被問到港大醫學院如何鼓勵醫科生在公院工作，院長劉澤星昨見記者稱，相信醫學生讀醫初心均希望幫助病人，「公營系統有好多需要的人，佢哋要等好耐」，會由入學開始提醒讀醫初心。

香港牙醫學會會長王志偉憂慮措施會影響學生申讀牙科意欲，建議港府推出措施前要提早數年預告，避免有學生「讀讀吓先知會被人綁住幾年」。

港大教授：倘公開讓學生知前路 「願者上釣」

港大臨牀醫學院內科學系臨牀教授張德輝不擔心措施影響選讀醫科意欲，惟建議政府制定安排時要公開透明，讓學生知道前路為何，相信屆時也能做到「願者上釣」 。

香港護士協會主席源志敏認為，若要就醫護強制留在公營醫療系統服務一定年期取得社會共識，將有一定難度，形容推出有關方案「好有勇氣」，能否挽留人手「拭目以待」。被問到會否影響報考護理學意欲，源稱「如果少咗人讀咪搵大灣區啲人落嚟讀囉」。

香港公共醫療醫生協會會長凌霄志形容措施「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，硬性訂立服務年期只會推遲有意離開的醫護離職時間點，更有可能「compress（壓縮）晒要走嘅人一次過離開」，認為方案屬挽留人手「下策」。他稱，政府應反思為何年輕醫生初心會被工作活埋，又認為研究方案須向不同持份者諮詢。

香港物理治療學會會長彭耀宗指出，近年留意有較多年輕治療師工作剛滿3年甚至未滿3年就離職，另特殊學校、安老院舍及非牟利機構一直難以招聘物理治療人手，憂慮日後強制要求物理治療師留在公營醫療機構滿一定年期，將令相關機構人手更短缺，籲港府與業界詳細溝通。

林志釉不解如何執行 憂變「為返工」損質素

執業律師、香港病人政策連線主席林志釉難理解當局如何執行相關要求，因《基本法》列明香港居民有選擇職業的自由，而僱員受《僱傭條例》保障，只要給僱主通知期或代通知金便可合法終止僱傭合約，冀當局解說執行細節。從病人角度而言，林亦擔心政策造成反效果，日後醫護或「只為履行合約枷鎖」返工，無心服務市民時或影響醫療質素，又估計如落實要求或爆發離職潮。

明報記者

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