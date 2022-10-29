稱墜磚奪命海處查 勞處第四日約家屬落口供 工權會：調查或有漏洞 盼兩部門勿卸責

本報在事發翌日向勞工處查詢，處方口頭回覆事件由海事處調查。本報於事發第三日追問吊運牌照情况、勞工處會否跟進等，至本周二（25日）獲回覆事件正由海事處調查，不宜提供相關資料，如有需要會協助。死者家屬透露，勞工處於20日相約錄口供，即本報追問翌日（見表）。

海處：「海上藍卡」不適用

勞處：一直與海處聯合巡查執法

海事處表示，意外與本地船有關，處方先根據《商船（本地船隻）（工程）規例》跟進，已就該案發出停工指示，如發現涉違其他法例，會通告相關部門。處方表示，按目前掌握資料，死者為岸上工作人員，非受聘於本地船上工作，故此「船上貨物處理基礎安全訓練課程」的證明書（俗稱「海上藍卡」）並不適用。勞工處表示，一直有就職安健事宜與海事處進行聯合巡查及執法，但未有解釋死者在岸上工作是否須領相關牌照。

議員：兩處不統一查都應加強合作

勞工界立法會議員、勞聯周小松估計，最初勞工處無積極回應事件或「驚踩過界」，海事及陸上工業意外分兩部門調查屬由來已久，自己亦感不解，「點解要分兩個部門呢？就算唔統一（查）都應該加強合作啦」。蕭倩文認為事故涉及不同專業，難統一部門負責，但強調無論海事或陸上工傷應以同一標準處理，舉例如海事處不會即時就事故發新聞公報、事後無交代檢控情况，公眾對海事意外關注度或較低，政府應檢討。

至於牌照問題方面，香港海員工會主席張世添向本報解釋，身處船上的吊臂起重機操作員及信號員均須領有「海上藍卡」，而在岸上負責解鈎、卸貨者則沒相關要求。香港建造業註冊專門工種職工會理事長周聯僑說，在地盤從事起重機卸貨者即「索具工」（俗稱「叻㗎」），須修讀建造工友安全訓練（銀卡）課程，領取相關牌照，惟他亦留意到事件屬海事意外，由海事處調查，不肯定要求是否同樣適用，「分唔清係點計」。