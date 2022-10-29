工業意外罰則 海較陸輕大截 海事最高罰5萬囚1年 擬修陸上例可罰千萬囚兩年

明報記者 梁敏琪

家屬轟罰則「罔顧人命」 海處：法例不能直接比較

就海事職安法例與陸上法例罰則差異、未來會否修訂海上職安法規罰則，運輸及物流局、勞福局分別表示由海事處及勞工處回應。海事處表示，兩者法例覆蓋範圍不同，不能直接比較。勞工處未正面回應，僅重申陸上職安法規多年未檢討，罰則遠低於海外先進地區，為加強阻嚇力和進一步提高對工人的保障，建議修訂陸上職安健法例。

近年海事工業奪命平均罰3.1萬 輕陸上一半

《商船（本地船隻）規例》及附屬法例規管本地船（包括來自內地和澳門的內河貿易船）的修理、拆卸、貨物處理及海上建造工程，由海事處海事工業安全組執法。根據海事處提供數字，由2018年至2022年9月，至少8人因海事工業意外喪生，其中7宗個案有工程負責人被定罪，部分涉多於一名持責者及罪行，各個案無人被判監，罰款5000至7.6萬元，平均罰3.1萬元，較本報統計同期陸上致命工傷平均罰7.4萬元低逾一半。另外，2020年7月一宗工人墜船艙死亡案件，律政司指整體證據未能支持合理機會達致定罪，事後撤銷檢控。

上述7個案中，處方引用過的最高罰則條文為「禁止在危險情况下進行工程」，違者可處罰款5萬元及監禁1年。與之相比，規管建築工地、工廠、貨櫃搬運等工業經營的《工廠及工業經營條例》最高罰50萬元及監禁半年，前者罰款僅為後者十分之一，前者亦與修例建議最高可罰款1000萬元及監禁兩年，罰款相差199倍。

要求相似法例 罰則差4至19倍

本報比對《商船（本地船隻）規例》的附屬法例及規管陸上職安的《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及附屬法例，發現至少有9項要求相似，惟《商船（本地船隻）規例》罰則明顯較輕，與後兩者罰則相差4至19倍（見表）。差距最大的罪行涉及「起重裝置的測試、檢驗及安全負荷」及「提供逃生途徑」，若僱主在陸上工作場所違反相關要求，最高可被罰款20萬元，但如在海上違例，最高僅罰1萬元。

議員指應一致 修陸上職安例後跟進

周小松認為，海上職安罰則明顯過低，阻嚇力不夠，工程負責人未必重視工作安全及提供相應裝備；各例雖然分別規管不同場境，但性質一樣，罰則理應一致。陸頌雄亦認為海上職安罰則輕，估計或因條例沿用多年，政府「睇漏咗」，惟陸上職安修例目標年內通過，「比較急」，之後會再向政府跟進海上職安法例。

海員工會：罰得兩三萬 老闆唔當係咩

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，海上工業意外過往或受政府及公眾忽視，惟5年內連同上周意外有9人死亡，顯示情况嚴重，現時罰則不可接受，若船上情况較不穩定、操作有困難，政府應協助改善，「唔代表（罰則）可以鬆啲，人命係最重要」。

香港海員工會主席張世添認為海事職安法例罰則跟不上社會意識提升，「罰得嗰兩三萬，老闆唔當係咩」，工作安全主要依賴工友、船員安全意識及自律，過去亦少聽聞海事處高調巡查及檢控。

海事處表示，2018年至今年9月共執行16,312次巡查，調查298宗工業意外，並作出240宗檢控，每名被告罰款界乎800至4.05萬元。

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