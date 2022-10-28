郭卓堅再覆核「賦權廢免針紙」 促法庭頒令法例無效

申請人為郭卓堅，建議答辯人為行政會議召集人葉劉淑儀連同各行會成員，有利害關係方為醫衛局長盧寵茂。郭卓堅見記者時表示，平常很少申請法援，上次「免針紙」司法覆核獲批出許可，而且法官頒下臨時禁制令，他認為勝算大才申請法援。他說，今次要看法庭會否批出許可才決定，表明若獲批許可，就必定申請臨時禁制令。

指受影響者無法上訴 質疑違法違憲

郭卓堅在親自撰寫的入稟狀中指出，《基本法》35條提及，香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟。他指行會召集人及各成員修改599L條文，授權醫衛局長執行取消免針紙，惟受影響者無法上訴，只能向法庭提出訴訟。法例立法必須合情合法，沒有上訴機制違反《基本法》，故要求法庭頒令法例無效。

【案件編號：HCAL1155/22】

（新冠疫情）