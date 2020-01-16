染新冠復染鼻病毒 21月嬰入PICU

本港昨新公布6062宗新冠陽性個案，包括5687宗本地個案。Omicron變異病毒株新亞系方面，昨再多兩宗本地個案，患者均曾打3針疫苗，包括居住北區、帶BQ.1.1的56歲男子，以及居住中西區、帶XBD的88歲女子。

首次出院後嘶哮 同日送PICU

至於21個月大染疫女嬰，她上周六（22日）發高燒、氣喘和胃口差，由家人帶往指定診所求醫並快測陽性，診所評估其情况穩定可回家護理。她兩天後突然呼吸急促和出現嘶哮症狀，前往伊利沙伯醫院急症室求醫，至周三（26日）情况轉穩出院，惟同晚出現氣喘、嘶哮症狀，再往伊院急症室求醫並轉送瑪嘉烈醫院PICU，當時血氧量跌至85%、心跳180，情况危殆並須插喉和用呼吸機。

醫管局總行政經理關慧敏昨表示，女嬰首次出院時情况穩定，沒刻意檢查有否感染鼻病毒，再入院時才於氣管分泌發現鼻病毒和新冠病毒，女嬰現時情况穩定，估計康復進度會較理想。

憂多重夾擊 劉宇隆籲盡快打針

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆向本報稱，估計女嬰首次出院後感染鼻病毒，由於新冠病情未完全康復，易再觸發嘶哮症和情况轉差。他憂慮冬季來臨本港會受多種病毒夾擊，呼籲市民戴好口罩，並盡快帶兒童接種新冠和流感疫苗。

（新冠疫情）