否認廢免針紙未審先判 局方：「合理懷疑」有權撤效

持涉案免針紙11%打首針 800取新紙

醫衛局周三（26日）宣布涉案7名醫生所發近2萬張免針紙將於11月9日失效。李夏茵昨出席疫情記者會透露，現時尚有約1.9萬張涉案免針紙仍有效，其中11%持有人已接種首劑新冠疫苗；亦有約800人在上月27日當局首次宣告有關免針紙失效之後，領取新的免針紙。

修例賦權局長可於合理懷疑醫生未有臨牀評估而發出免針紙下，令相關免針紙失效，李夏茵昨被問到何謂「合理懷疑」回應稱，部分涉案醫生一天內發數百張免針紙，「道理來說」難以理解如何在短時間臨牀評估，惟因案件進入司法程序不便詳述。

至於修例亦賦權局長可推出「過渡證明書」，李解釋是基於疫苗通行證要求市民下月30日起進入相關處所必須接種3針，部分市民未必可趕及接種；如須接受手術者，當局正考慮應否為相關者提供證明書，「起碼修例可以賦予局長權力」。而持涉案免針紙者可否獲發過渡證明書，李說要再考慮，現時難言將如何處理。

（新冠疫情）