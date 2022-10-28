飲食業盼「消夜文化」重現 酒吧放心播世盃

酒吧於2020年4月首次遭禁營業，其後間斷恢復有限度經營。梁立仁稱現時酒吧最多營業到凌晨2時，生意額只及疫前約五六成，下周放寬後有望恢復到七至八成，期望日後放寬75%容納上限後，生意額有更多上升空間。他說世界盃下月舉行，可通宵營運酒吧可更放心投資，在店內轉播及增加宣傳，期望帶動更多生意。

K場持觀望態度 盼生意增重聘人手

卡拉OK目前同樣最夜營運至凌晨2時，香港卡拉OK文化協會主席張雅晶表示，撤銷營運時限「當然是非常好，我們等這天等到頸都長了」，形容不少顧客均是與友人食完晚餐後，至晚上9時許才到場「唱K」，近日營運額只及第五波疫情前的三成。不過張對放寬後生意能否大額增長持觀望態度；又說過去停業令及營運限制影響下不少員工已轉投行，冀短期內營業額回升，重聘已流失人手。

食肆早於2020年7月起營業時間持續受限，其間晚市堂食多次暫停。黃傑龍稱「控制營業時間，我一直都認為是最值得取消的措施」，認為限制營業時段與防疫關係不大。黃表示，過去一段時間須提早停堂食，令香港消夜市場消失，「人人都早食飯、早回家，商場近深夜人流稀少、靜晒」，期望放寬可讓市民生活復常，「比較明顯受惠應是做消夜的商戶，例如是潮州打冷、雞粥店等」。他又希望入境檢疫早日放寬至「0+0」，令更多旅客訪港促進生意。

（新冠疫情）