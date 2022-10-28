下周四食肆酒吧撤時限 烤場重開 局方：重症死亡穩定有空間 議員醫生質疑放寬準則

營地續關 酒店婚宴可除口罩拍照

政府現時每兩周檢討一次防疫政策，醫衛局昨召開記者會公布，下周四起放寬3項社交距離措施，包括批准政府轄下燒烤場陸續重開（見表）等。李夏茵昨稱，近日本港出現零星Omicron變異病毒株新亞系，輸入個案亦持續增加，惟重症和死亡數字相對穩定，屬醫院可承受壓力，故有空間放寬措施。她重申政府按3項原則放寬措施，首要是對疫情反彈風險較低，其餘兩項是對經濟和民生影響較大、維持政策一致。

何時「0+0」 李夏茵：近期輸入增

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨交代近日疫情走勢稱，過去7天（10月21至27日）本地和輸入個案，按周分別增加5%和10.6%，死亡數字則沒明顯變化；抵港旅客陽性率於10月首兩周（10月5至11日、12至18日）分別為5.2%和4.86%，輸入個案機場檢測陽性比率則維持五至六成。醫管局總行政經理關慧敏補充，近期公立醫院住院和重症人數穩定，非緊急手術已恢復九成，內窺鏡檢查亦回復正常，整體非緊急服務恢復逾八成。

被問到今次放寬3項措施的理據，李夏茵稱有考慮一籃子因素，其中營業時限和重開燒烤場是「市民好想見到嘅」，當局亦收到市民渴望容許婚宴拍照的訴求，認為風險可控才「挑選」有關措施。至於何時可放寬入境限制至「0+0」，李說近期輸入個案增加，現再放寬有違風險可控原則；又稱需密切監察本港和海外疫情發展，以及本港醫療系統承受力。

梁子超料回應業界 陳凱欣促預告範圍

陳凱欣質疑，當局交代放寬措施次序理據「唔係好講得通」，自己亦不懂如何向市民解釋，建議政府按3項指標分析獲放寬措施符合哪項、未能放寬的是不符哪項，否則市民無所適從。她理解政府逐步放寬措施是為檢視對疫情影響，惟認為可提早預告下一輪檢視哪些措施，讓市民和業界預先準備。

政府上一輪放寬食肆和酒吧現場表演，今次撤銷堂食和營業時限，梁子超認為兩項措施「唔係有咩科學數據見到邊樣對防疫比較緊要」，估計是按業界訴求逐項放寬。

自費核酸檢測今起兩級收費

另外，政府本月初宣布擬落實一系列檢測措施。醫衛局昨交代部分措施細節，85間社區檢測中心和檢測站的自費核酸檢測今起增設兩級制收費，供一般社區或私人用途如出行等，並於11月8日起要求強制檢測的市民或特定人士如院舍員工等，須網上預約或使用「安心出行」的「檢測登記碼」方可免費檢測。

明報記者

（新冠疫情）

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