新詩獎從缺 康署：評審輯要不宜公開 霍啟剛促清楚解釋 出版社：只冀作者平安

文學雙年獎設5個組別，第16屆只頒4組別獎項，獨欠新詩組。本報昨報道，據悉獲推介得獎的3本詩集遭當局DQ，該3本詩集去年12月在公共圖書館下架。

3本原獲推介得獎的詩集為周漢輝《光隱於塵》、陳李才《漫長的霧 黝黑的光》及曾詠聰《戒和同修》，前兩者由石磬文化出版，社長池荒懸昨向本報形容，詩集被DQ獎項已「不是一件新鮮事」，去年3書下架時已對文學出版界造成衝擊，現已「講咩都冇用、爭取唔到啲咩」，只冀3個作者平安。

康文署日前回覆稱，雙年獎評審工作以「須遵守香港法律」原則處理，如個別組別參賽作品「未達有關標準」，該組獎項便會從缺。本報昨追問署方「有關標準」是什麼標準，未獲正面回應。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛認為，主辦方應向涉事者解釋清楚來龍去脈。

上屆評審：詩人必回應時代 政府有違法恐懼

曾任第15屆新詩組評審、香港文學評論學會創辦人吳美筠認為，署方至今未解釋清楚DQ準則，「很難令人相信香港有創作自由」，而詩人必然是為「回應時代、就身處的社會狀况產生感情」而寫詩，冀當局解釋清楚「對歷史及社會事件抒情寫詩會否犯《國安法》」。被問到每人讀詩或有不同解讀，但政府研判詩集或違法，她稱詩作牽涉複雜文學手法，現時政府處理方式「衰過文革」，形容政府內部有「違法恐懼症」。她說文學界會擔心是由「不專業的人管專業的人」，難判斷作品紅線，呼籲大眾「珍惜3位詩人」。

第13屆起評審準則刪「具本土特色」

本報翻查近年雙年獎《評審意見輯要》，發現歷屆各組別評審準則大致相若，但自第13屆（評選2013至14年出版作品）起，新詩組、散文組及小說組的評審準則刪去「具香港本土特色」字眼，只保留「文學性、富有文學欣賞價值」（見表）。

吳美筠昨向本報憶述，第15屆評審會議時討論評審準則，康文署將上一屆、沒「本土特色」字眼的準則「拋出來」供參考討論，評審商議後達成共識，當作品文藝水平相若，亦可考慮詩作有否呈現「本土性」，署方當時沒異議，現時情况反映「評審有一套，但署方亦另有一套」。

明報記者 孫澤芳 林勵