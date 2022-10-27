拒從電檢刪減 3台灣片撤映 一片談友一片談疫 電影節：未料無法播

外勞紀錄片導演：被要求刪「凱道抗爭」

《唬爛三小》為導演黃信堯早期作品，記錄導演與友人間「閒聊」，曾獲金穗獎最佳紀錄片、南方影展特別獎等；黃信堯後憑《大佛普拉斯》奪金馬獎最佳新導演、金像獎最佳兩岸華語電影。《隔離丁尼》則由新晉導演林亞佑、呂柏勳、莊翔安的3組短片組成，拍攝演員和劇組人員疫情生活，為高雄電影節開幕片。「InDPanda熊貓國際電影節」月初宣布，因應電檢部門要求修改兩片內容，導演、發行機構和主辦方以尊重作品完整為大前提，決定取消放映。香港亞洲電影節亦宣布，電影報刊辦要求修改《唬》內容才核准放映，導演和主辦方商議後一致決定取消放映，將安排退票。

追蹤移工從越南赴台工作及返鄉經歷的《逃跑的人》，為ifva主辦的「影像無國界電影節2022」放映電影，定於本月30日在香港藝術中心放映，ifva昨晚於facebook稱，因電影報刊辦要求而無法播完整版，導演決定不放映。《逃跑的人》facebook周一稱接獲主辦方通知，電影報刊辦要求修改「總統府凱道前的抗爭場面」，決定取消放映，帖文昨深夜被刪。導演曾文珍向Hong Kong Free Press表示，有關畫面為勞工團體遊行，對不能在港放映感突然與遺憾。

熊貓國際電影節主辦方熊先生向本報稱，不便透露被要求刪節內容，強調《唬》及《隔》分別關於友情和疫情，非政治題材，過分揣測亦對電影不公。他說舉辦電影放映10多年，不時有電影因粗口等不同原因被要求修改，只是近年類似情况增加，「有啲嘢係要大家適應」，「跟番規矩」。他自己和導演對觀眾未能欣賞到好電影均感可惜，未來仍會爭取放映導演其他影片，又期望如不同電影節擬放映同一片，可多加溝通，減少因取消放映而安排退票的程序。