燃料費飈 電價料按年加雙位數 環團預計中電13%、港燈38% 中電：較外地溫和

去年凍結基本電費 倘准追加或「雙增」

本報從兩個消息來源得知，政府與兩電一兩個月前已展開檢討明年電費，其中一個原因是政府因應今年燃料費呈上升趨勢，預料明年電費無可避免增加，加上去年兩電凍結基本電費加幅，「遲早都要加，只是時間問題」，故政府與兩電不單要處理燃料費大增問題，若當局准許兩電「追加」基本電費，意味「基本電費」與「燃料調整費」齊增，加幅更大。

環境及生態局稱，正與兩電檢討明年電費，參考國際燃料市場趨勢，嚴格審視兩電電費建議，預計年底前有檢討結果。被問到會否向市民提供電費補貼，局方發言人稱，政府會繼續向合資格電力住宅用戶發放每月50元的電費紓緩金至2023年底止；另政府今年6月起推行新一輪合共1000元的住宅用戶電費補貼，有助減輕因燃料價格飈升導致淨電費增加的影響。

中電稱加費無可避免 港燈：成本壓力大

蔣東強昨出席中電「創新節能企業大獎」活動後表示，由於國際能源成本波動，中電面對龐大沉重成本壓力，預計明年電費上調不可避免。他稱中電燃料調整費由今年1月每度電38.6仙升至11月54.8仙，淨電價亦升12.6%。他預計今年燃料開支逾200億元，目前燃料帳結餘跌至負20億元，較去年底負11億元進一步下跌，顯示發電成本不斷上升。

不過，蔣東強說，本港燃料價格波動已較其他城市相對溫和，以東京、柏林、羅馬及倫敦為例，去年初至今年9月住宅客戶電費已升44%至102%，香港電價已相對溫和。他又稱中電發電組合多元化，約三分之一供應來自核電，令電費升幅較外地大城市溫和。

至於港燈11月燃料調整費為每度電78.8仙，較1月27.3仙升1.9倍。港燈回應稱，受地緣政治及燃料市場供應緊張影響，國際燃煤及天然氣價格均極為波動，並持續維持十分高的水平，令港燈面對極大燃料成本壓力。資料顯示截至今年6月底，港燈燃料價格調整條款帳為負10.1億元。

余遠騁：期貨價貴數倍 「上咗去返唔到轉頭」

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，若兩電未來一至兩個月燃料費維持11月水平，保守估計明年兩電淨電費較去年增12.6%及38%（見表），除非短期內國際能源危機解除，但他認為不樂觀，因國際能源於2025年後的期貨價格較現時升2至5倍，「燃料費上咗去，係返唔到轉頭」。

中電高級顧問、立法會議員陳紹雄亦認為，兩電明年加電費無可避免，但燃料調整費會否在短期內維持高企，要視乎國際能源危機是否得以紓緩，目前難估計。

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