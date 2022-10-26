停課返半日兩年多 小學七成學生兩針可返全日

課外活動要求下調至打兩針14天

教育局昨向全港學校發通告交代新安排（見表），稱小學生接種率正穩步上升，現時5至11歲學童打兩針比率已逾七成。為讓小學生逐步回復正常校園生活，讓達標小學申請全日面授。據政府新冠疫苗網頁數字，截至昨日，3至11歲兩針及三針接種率分別為74%及27.64%。

鄭任安夫人學校校長、屯門區小學校長會第一副主席鄭筱薇向本報稱，小學實施半日課有利有弊，有家長認為在半日制下學生生活更健康，有更多休息時間，全日制則方便雙職家長照顧需要。她說個人傾向恢復全日課，因在半日制下，不少教師反映課時不足，課程趕急，學生因在校生活減少，社交發展亦受阻礙；而在全日制下，學生可一同午膳，群體生活更多，亦有機會學習用膳禮儀，有助成長。

有小學已達標 家長意見不一

鄭筱薇又稱，該校已有約八成學生接種至少兩針，三成更打3針，已滿足全日課要求，而在新的課外活動接種要求下，將有更多學生符合條件參與課後校隊訓練，家長亦「好想子女有番課外活動」。

鳳溪第一小學校長、新界校長會首副主席朱偉林說，對全日面授「期待已久」，相信家長歡迎安排，而小學要恢復全日面授，需處理大量行政工作，包括擬定新時間表、重新招標午膳飯商、更改校車時間等，學校亦要因應教育局對午膳場地的防疫要求作準備。

中學全日面授新門檻延至2月

中學毋須趕於下月滿足九成學生打齊3針要求，以維持全日面授。中學校長會主席連鎮邦說，教育局暫緩相關要求是「實事求是」，相信局方參考了醫學專家意見，同時按學校實際需要提供便利。他說其學校早已滿足九成學生3針要求，但曾聽聞個別學校憂慮未能趕及下月1日前達標。連鎮邦又提到，新通告下，昨起持免針紙學生亦可參加課外活動，是體恤個別學生需要。

教育局最新通告表示，因幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，疫苗接種率仍不高，未能容許幼稚園安排全日課。國民學校漢師中英文幼稚園校長鄭啟然稱，明白教育局安排是基於相關年齡組別接種率不足，但現時幼稚園只有半日制下，「雙職家長會繼續吃力」，亦影響學校收入，長遠冀可盡快復常。

明報記者

（新冠疫情）