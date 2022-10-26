香港文壇主要獎項 評審：未聞評審後送審

稱去年評審時未接「提示」 不感壓力

由於參賽資格只要求參賽作家有香港身分證，台灣作家龍應台及演員林青霞分別憑《大武山下》及《鏡前鏡後》獲小說組雙年獎及散文組推薦獎。作家董橋憑《讀胡適》在散文組獲獎，區仲桃及游欣妮則分別憑《東西之間：梁秉鈞的中間詩學論》及《看見看不見》，在文學評論組及兒童少年文學組獲獎。

曾兩度參加雙年獎評審的台灣文學評論家鄭明娳向本報說，沒聽過評審後作品再送審。她解釋，一般而言主辦單位應在作品報名時檢查是否符合基本要求，例如總字數、文類、主題等，「這些作品在一開始就因『不合徵獎要求』被剔除，不會送到評審委員手上」。她憶述，過去曾發現有其他獎項得獎者被變更，「第二年對方再邀請我評審我就謝絕了」。

一名小說組的評審形容，文學界「好重視」雙年獎，獎項在文壇有一定地位，因每年競爭均激烈，有不少「巨著」參賽。他說今年亦有涉政治議題書籍入圍，評審沒有避開，「就算係政治敏感議題，寫得好都會幫佢爭取」。