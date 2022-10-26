下架3書獲選 文學獎新詩組「從缺」 康文署：作品未達標 活動須守法

康文署回應稱，圖書館安排的活動須遵守香港法律，雙年獎評審工作也以此原則處理，而因為疫情，雙年獎工作需較長時間完成，故延後公布得獎結果。署方表示：「如個別組別的參賽作品未達有關標準，該組別的獎項便會從缺。」明報記者 林勵 孫澤芳

延遲一年公布 署方稱因疫情

據了解，涉事3本詩集為周漢輝的《光隱於塵》、陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，及曾詠聰的《戒和同修》，分別獲評審推介為雙年獎、推薦獎及候補得獎。前兩本著作分別被指與雨傘運動及示威有關，而曾詠聰曾說詩作與諾貝爾和平獎得主劉曉波有關。其中一個參與評審的消息人士稱，當局在評審後安排兩本得獎作品「送審」。有參與新詩組評審的人向本報稱，對延遲公布結果及新詩組獎項從缺感意興闌珊。

兩本內容涉示威 一涉劉曉波

香港文學雙年獎隔年舉行，第十六屆於去年4月底截止報名，原先是要嘉獎香港作家在2019及2020年的文學著作。另一邊廂，與雙年獎梅花間竹舉行的「文學創作獎」於2020年舉行後，今年至今未舉行。雙年獎參賽表格未提及《港區國安法》，並表示「評審結果以評審團的決定為準」。

本報向涉事3名作者查詢，陳李才說不便多談，對會否再參與「隨緣啦」。其中一名不願具名的「得獎者」形容已被事件困擾一年，不宜評論得獎與否及從缺緣由。他說自己也曾擔任其他創作獎的評審，認為文學獎對作者及讀者均「極為重要」。

圖書館被指沒提理由

評審：未曾見獲選與得獎不一致

新詩組評審之一胡國賢（筆名羈魂）向本報說，在公布結果前，公共圖書館曾以電話及電郵通知新詩組結果從缺，但沒提及具體理由。他說個人立場是已盡了己任，與其他評審一起選出作品，之後如何處理則交給圖書館跟進。

羈魂表示，目前延遲一年頒獎及從缺的情况着實有點尷尬，而他也有點意興闌珊。問及會否再應邀當評審，他說近年創作已轉向其他文學範疇，若以目前情况計，暫不會考慮。他補充，今次結果對日後的參賽者或會有一定影響，作品或會改以「另一方式表達」。

文學雙年獎原設5組別。有另一組別的評審說，據他了解，以往未曾發生過評審結果與公布得獎名單不一致情况，嘆說「可能過往兩年是敏感時刻，有些新法律出爐」。他認為日後評審「難做」，若再獲邀，會問清楚主辦方「有無禁區」，盼主辦單位盡量尊重評審的專業決定，以及解釋事件來龍去脈。

詩人批損公信 令作家質疑創作自由

曾獲新詩組雙年獎的詩人廖偉棠批評，本來雙年獎評審已透明度低，「現在對取消一項重要獎項毫無解釋，不但影響公信力，也令香港作家失望和困惑：這個城市還能保障文學創作自由嗎？」

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