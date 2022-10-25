梁美芬：事件更推動議員促改革校董會

12月或邀中大代表赴立會討論

根據中大管治架構網頁，校董會58人之中，以「校方身分」加入者包括校長、副校長、書院院長、學院及研究院院長、書院院務委員會選任、教務會選任、校友評議會校董等，已達31人（53%）。

梁美芬昨表示，在中大改校徽風波前，校董會未經全球招聘，通過校長段崇智續任一事，已惹人質疑中大出現管治問題，今次更反映「中大有一小撮人負責做很多決定，權力過大」，料事件進一步推動議員要求改革中大校董會的組成。她強調中大是公帑資助的院校，體現問責精神很重要。

本身為校友的議員校董劉國勳稱，一定會繼續推動中大校董會組成的改革，指今次校徽事件是很好的例子，說明為何要推動。他指學校管治出現問題，質疑校長段崇智、副校長操弄校政，繞過校董會決定一切。他稱，段崇智續任一事，校方當時亦稱已諮詢很多人，「只不過當時形勢反對屬少數，但程序上亦是有問題」，形容今次「好彩校徽設計劣評如潮，大家覺得是問題，否則又可能過咗骨」。