梁美芬：事件更推動議員促改革校董會

【明報專訊】中大改校徽爭議持續，有大學持份者與議員多次批評校方欠諮詢。早在風波發生前，中大校董、立法會議員張宇人提出擬在立法會提出私人草案，改革中大校董會的組成。立法會教育事務委員會主席梁美芬昨稱，改校徽風波令外界更關注中大管治問題，料12月或有機會邀請中大代表，出席該會並討論相關事宜。
12月或邀中大代表赴立會討論
根據中大管治架構網頁，校董會58人之中，以「校方身分」加入者包括校長、副校長、書院院長、學院及研究院院長、書院院務委員會選任、教務會選任、校友評議會校董等，已達31人（53%）。
梁美芬昨表示，在中大改校徽風波前，校董會未經全球招聘，通過校長段崇智續任一事，已惹人質疑中大出現管治問題，今次更反映「中大有一小撮人負責做很多決定，權力過大」，料事件進一步推動議員要求改革中大校董會的組成。她強調中大是公帑資助的院校，體現問責精神很重要。
本身為校友的議員校董劉國勳稱，一定會繼續推動中大校董會組成的改革，指今次校徽事件是很好的例子，說明為何要推動。他指學校管治出現問題，質疑校長段崇智、副校長操弄校政，繞過校董會決定一切。他稱，段崇智續任一事，校方當時亦稱已諮詢很多人，「只不過當時形勢反對屬少數，但程序上亦是有問題」，形容今次「好彩校徽設計劣評如潮，大家覺得是問題，否則又可能過咗骨」。