原審稱「情節嚴重」 學生認罪未獲減刑提上訴 律政欲引內地刑法解國安法 官質疑

上訴庭：刑法屬「外地」法律 不能套用

正在服刑的上訴人呂世瑜（現年25歲）承認煽動分裂國家罪，控罪設刑期分級制，「情節嚴重」者須判5至10年刑期，「情節較輕」者判5年以下刑期。上訴爭議最低刑期是量刑起點的下限，還是為最終刑期設限。

上訴庭昨提及一宗1970年代的在公眾地方管有攻擊性武器案件，據當時《公安條例》（後來已修例），25歲或以上犯案者須處以半年至3年監禁，案中25歲被告被判囚9個月，上訴後改判約6個月，並讓已服刑4個月的被告即時釋放。代表上訴方的資深大律師蔡維邦認為，案例反映刑期分級只是量刑起點的範圍，法庭仍有酌情權考慮求情因素，減至低於刑期下限的刑罰，國安法可參考這做法。

代表律政司的副刑事檢控專員（特別職務）周天行則力陳，國安法條文列明「情節嚴重」者「處」5至10年有期徒刑，隻字不提「量刑起點」，反映條文約束最終刑期；又認為若最終刑期可低於刑期下限，那刑期分級制便沒有意義。

爭議國安法3情况是否涵所有減刑因素

上訴另一爭議點，是國安法33條列出的三種情况，即自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為，是否減刑的「所有（exhaustive）」因素，而別無他選。

上訴方力陳條例沒有「只有」字眼，故並非「只有」這三種情况才可減刑，條文僅列出一些特別有力的求情因素，認罪、個人背景等其他因素仍在考慮之列；呂世瑜配合調查及認罪，應獲三分之一刑期折扣，讓公眾明白表現合作可獲減刑，有利執行司法公義的效率；若認罪與否亦不影響刑期，被告則無誘因認罪。

律政司一方則認為，只有33條列明的三個情况才可獲減刑，又呈上《中華人民共和國刑法》，解釋條文中「從輕」及「減輕」的意思，前者是在刑期範圍內減刑，後者則可由較嚴重的刑期級別減至較輕的範圍，即若被告符合上述情况，可由「情節嚴重」減刑至「情節較輕」一例；並呈上由內地前最高人民法院副院長張述元主編的《刑法條文理解適用與司法實務全書》，協助法庭詮釋刑期分級制。

律政司：「從輕」即範圍內減刑

高院首席法官、上訴庭庭長潘兆初則質疑，黎智英向終院申保釋一案中，終院認為法庭可參考本地法例詮釋國安法，不曾論及套用內地法律；法庭更無從稽考該書是否具權威，律政司須援引專家意見，證明兩項材料值得參考。律政司最終接納毋須呈遞內地刑法，但仍會呈上述書籍以供參考。

【案件編號：CACC 61/22】

明報記者

（港區國安法）

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