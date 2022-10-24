習近平見二十大代表 胡錦濤未現身

溫家寶宋平等隨習會見

新華社報道，隨習近平會見黨代表的，包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正等上屆政治局常委，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等新一屆政治局常委，國家副主席王岐山，以及前總理溫家寶和105歲的中共元老宋平等人。

胡春華見習拍掌歡笑

在世18名中共元老中，昨日有6人未現身，其中江澤民、朱鎔基、吳邦國、羅幹此前缺席二十大開閉幕式。

另外未現身的胡錦濤、李瑞環，均出席了二十大開閉幕式，不過胡錦濤前日在二十大閉幕式中途離場，新華社記者事後稱他「身體不適」。

央視新聞畫面顯示，習近平在現場向黨代表揮手致意，不時停下腳步同前排的與會人員交流。一眾黨代表及新舊官員滿臉笑容，紛紛向習近平等領導人問好，包括「爆冷」退出政治局的國務院副總理胡春華，亦對着習近平拍掌歡笑；即將退休的楊潔篪、陳全國、郭聲琨、尤權等人亦在場。

會場最後安排全體大合照，結束中共二十大所有活動。

（中共二十大）