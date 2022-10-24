政治局24席 「入常」大熱胡春華「出局」 較往屆少1人 近20年首無女性局委

明報二十大採訪組北京報道

除了中共中央總書記習近平等7名政治局常委，其餘17名局委之中，有13人是新任政治局委員。他們分別是新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞、國務委員兼外長王毅、福建省委書記尹力、中國社會科學院院長石泰峰、陝西省委書記劉國中、山東省委書記李干傑、中宣部常務副部長李書磊、新任中央軍委副主席何衛東、全國政協副主席兼國家發改委主任何立峰、遼寧省委書記張國清、國家安全部部長陳文清、北京市長陳吉寧，以及浙江省委書記袁家軍。

中宣部副部長李書磊跳級

其中，李書磊和何衛東不是上屆中央委員，何衛東亦不是中共二十大代表。2019年出任解放軍東部戰區司令的何衛東，今次「三級連跳」入局，直升中央軍委副主席。

李強蔡奇李希現職料新局委接任

連任的4名上屆政治局委員，分別是天津市委書記李鴻忠、中央軍委副主席張又俠、重慶市委書記陳敏爾，以及中宣部長黃坤明。此外，由於現任上海市委書記李強、北京市委書記蔡奇以及廣東省委書記李希進入新一屆政治局常委，上述3個職位，預料將由17名政治局委員之中的人選接任。

新一屆中央政治局委員較第十七、十八、十九屆的25人減少1人，亦是20年來首次沒有女性委員入局。現年72歲的國務院副總理孫春蘭，作為十九屆中央政治局委員中唯一的女性，今次未有連任。自國務院前副總理、時任對外貿易經濟合作部部長吳儀1997年在十五大後當選政治局候補委員，並在十六屆正式入局以來，政治局一直都有女性委員身影。時任全國政協副主席劉延東亦在2007年入局，並在2013年連任，與孫春蘭一同成為第十八屆政治局委員。

胡春華或轉往人大政協

明春兩會揭副總理繼任

而現年59歲的國務院副總理胡春華，二十大前一度被外界看好「入常」，最終卻未進入新一屆政治局常委會，亦未連任政治局委員。這也表明，胡春華明年將卸任國務院副總理一職。不過他仍是二十屆中央委員，預料可能轉往人大或政協任職。胡春華在2012年進入中央政治局，2018年出任國務院副總理，主管三農、扶貧、商務、貿易工作。國務院依慣例有4名副總理，除第一副總理身兼政治局常委，另3名副總理兼任政治局委員。從新一屆中央領導機構名單看，現任4名副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴均會離任，至於誰將接任，則留待明年3月兩會時揭曉。

（中共二十大）