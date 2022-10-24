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2022年10月24日星期一
習近平三任總書記 李強二把手 趙樂際王滬寧連任 蔡奇丁薛祥李希新「入常」
習緊握「槍桿子」 張又俠何衛東副主席
24入局者地方諸侯佔半 當中逾半新人
移師金色大廳 習笑讚記者報道
京民有讚蔡奇交出成績 有盼疫策調整
劉兆佳：港澳人事兩會揭盅 丁薛祥「合適人選」
中共架構
政治局24席 「入常」大熱胡春華「出局」 較往屆少1人 近20年首無女性局委
央媒披露「兩委」誕生記 稱習兩年前起親自把關
習近平見二十大代表 胡錦濤未現身
採訪手記：在現場誰跑得最快？
梅州兩獲「廁所革命」先進 治環境振鄉村
「玫瑰姐姐」領藏村種花脫貧 造高原玫瑰之鄉
花絮：「帶路」記者舉習水杯拍照
花絮：曲終人散瓜分宣傳書
中共架構
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【明報專訊】（請看附圖）
（中共二十大）
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習近平三任總書記 李強二把手 趙樂際王滬寧連任 蔡奇丁薛祥李希新「入常」
習緊握「槍桿子」 張又俠何衛東副主席
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