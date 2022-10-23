韓正夏寶龍駱惠寧告退 港澳系統換班

在現任港澳系統官員中，68歲的國務院副總理韓正今次未在中委之列，意味將於明年全國兩會後卸任退休。自香港回歸至今，先後有4名常委主管港澳系統，分別是曾慶紅、習近平、張德江及韓正。

夏寶龍今年底將屆70歲，在2020年2月「臨危受命」擔任港澳辦主任前，一度退居二線。4、5年前，夏不再擔任中央委員，當選第十三屆全國政協副主席兼秘書長。此番未進中委，亦意味他將卸任退休。

駱惠寧現年68歲。2020年1月接替王志民擔任中聯辦主任前，他已屆正部級官員退休年齡，卸任山西省委書記，擔任第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。此前同是十九屆中央委員、港澳辦前主任張曉明，已於今年6月調任全國政協副秘書長，他此次亦未連任中委。

澳門中聯辦主任鄭新聰名列中委

澳門中聯辦主任、將屆59歲的鄭新聰則名列二十屆中委名單。鄭新聰是福建仙游人，他在2021年7月調任澳門中聯辦副主任前，一直在福建工作。今年5月，鄭升任澳門中聯辦主任。

（中共二十大）