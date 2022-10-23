「貫徹一國兩制」入黨章 譚耀宗：展示長期主張

劉兆佳：與台灣問題同放 扣連國家統一

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，相關修正貫徹習近平七一講話的說法，更加獲得制度上的保障，代表一國兩制已成黨策、國策。他表示，一國兩制政策與國家統一有密切關係，是次修正與台灣問題放在一起，亦是要向外說明一國兩制方針不會變，警告西方不要插手兩岸事務，阻撓中國在一國兩制下的統一。

昨日通過的黨章修正案，其中確立習近平的黨中央核心、全黨核心地位，並確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。駱惠寧在訪問表示，回顧新時代十年的偉大變革，聯繫近幾年香港由亂到治的歷史性變化，展望中華民族偉大復興的光明前景，愈體會到「兩個確立」是新時代十年取得偉大變革的決定性原因，也是奪取未來勝利的根本保障。他又表示，二十大報告有關一國兩制的論述，充分體現以習近平為核心的黨中央對一國兩制事業的高度重視和對港澳工作規律的深刻把握。

李家超：進一步指明港發展方向

特首李家超等多名港府官員昨在社交平台發文談及二十大閉幕，其中李家超表示，二十大報告對一國兩制實踐的論述，以及對涉港議題提出的要求，進一步指明了本港的發展方向，意義重大。政務司長陳國基表示，特區政府會堅持和完善一國兩制，繼續做好落實中央全面管治權、愛國者治港原則及維護國家安全的法律制度和執行機制。

翻查修正前的中共黨章，列明「按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業」。譚耀宗表示，是次修正顯示一國兩制已是黨的方針政策，需由全黨落實，並加強習近平在七一講話提到一國兩制是最好制度、毋須改變的方針，與黨章表述一致。

明報記者

（中共二十大）