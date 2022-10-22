怕麻煩不再領免針紙 個案：嘗試適應沒疫苗通

今年7月從其中一名涉事醫生領取免針紙的黃先生（化名）表示，他持有的免針紙下月中過期，認為若提早失效，將為生活帶來不便，昨得悉法庭裁決後鬆一口氣。他說雖然政府敗訴，惟料難以再領得免針紙，亦怕惹麻煩，故不打算再領取。他說自己堅持不接種，會嘗試適應不能進入需用疫苗通行證的場所，若不習慣，會考慮移民。

他又說司法覆核未有結果前已減少使用免針紙，僅用以堂食數次，而裁決後會在有需要時使用，例如跟家人吃飯。他認為政府做法有如不斷懲罰和標籤不需及不適合接種新冠疫苗的人，沒給市民選擇，「用市民身體去遮蓋防疫政策的多次誤判」。

組織：有醫生未見病人已拒簽發

香港病人政策連線主席林志釉表示，早前政府警告市民如使用虛假免針紙，會把資料轉交執法部門，有受影響市民擔心繼續使用相關免針紙會涉及刑事責任。他認為病人索取免針紙本已困難，否則不會集中由某幾名醫生簽發，今次風波令不少醫生抗拒簽發免針紙，「有些連見（病人）都未見就已決定不簽發」，憂有病人或「被迫」打針。

（新冠疫情）