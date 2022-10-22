官不點名提江玉歡 「負責議員應保政府合法」

官指「不幸捱批」

江：初心為法治 與當局合作非對立

判辭指出，有立法會議員質疑政府有否法律權力宣布免針紙失效，但不幸地，該提出疑問的議員被視為攻擊政府而受批評。法官在判辭中反駁，有關問題並非在於選擇支持抑或反對政府，而是合法和非法之分，負責任的議員應確保政府在任何時候都按照其合法權力行事，從而促進和維護法治。

江玉歡向本報稱尊重法庭裁決，其初心是緊張法治，故提出程序上的疑問，當初亦有向政府發信提出意見和疑問，希望為市民發聲。她強調自己與當局從來都是合作關係，並非對立。事件發酵接近一個月，最終提上法庭解決，江說官司「唔打都打咗」，冀社會各界「向前看」，「不希望繼續停留於互相指摘」，期望政府日後加強解說和溝通，並預計今次裁決不會引起更多對政府的司法覆核挑戰。

江玉歡早前質疑盧寵茂之後，吳秋北發文稱香港不需要嘩眾取寵的「猴戲」，並無點名及說明所涉何事。江隨即發文反駁吳秋北，二人更終止雙方合辦的地區辦事處。

被問到事件有否影響她與其他立法會議員的關係，江表示不希望看回頭，認為大家都是明白事理，堅守本分，故不評論他人，強調自己在事件中沒有受到市民、政府或中聯辦的壓力，感謝市民慰問和支持。

（新冠疫情）