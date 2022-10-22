消息：政府研修例賦權局長 林志釉：如承認之前手法有誤

本報向醫衛局查詢會否修改599章，新增賦予局長權力廢除免針紙有效性的條文等，至截稿前未有回應。

盧寵茂：將研判辭 重申有責保障市民

據悉，政府正研究修訂第599章，或會在當中列明局長處理免針紙的權力，詳細內容未有定案。目前，規管食肆防疫或疫苗通行證等10多條防疫規例，都是特首會同行政會議根據《預防及疾病控制條例》下，以「先訂立、後審議」方式制訂。若政府要修訂相關防疫規例中的內容或具體安排，同樣是呈交行會審批，然後以「先訂立、後審議」方式落實，即先生效，其後才呈交立法會，技術上，立法會可進一步修改或刪除相關修訂。

昨日在《施政報告》記者會上，盧寵茂多次被問及對免針紙案裁決的意見，他說將與律政司研究判辭，稍後正式回應，重申局方有責任保障全港市民健康。

林：世界向放寬走 修例如「相反方向」

日前有聽審、同為執業律師的林志釉稱，今次法官對政府作出嚴苛批評，包括批評政府玩弄文字遊戲，以及反駁政府對「失效」一詞的辯解，他對法官的嚴厲措辭感驚訝，但認為法官已用大篇幅撰寫判辭，深入分析，提出充分證據支持其法律觀點。林又說，今次訴訟令人質疑政府在作出行政決定時，有否思考當中的法律理據。

對於政府或會修例，林志釉認為做法有如承認政府早前無權不承認兩萬多張免針紙。他說，世界抗疫都是往放寬的方向走，若修例讓局長有更大權力，則似「走相反方向」。

醫學會前會長蔡堅表示，政府在法庭審判7名涉案醫生之前廢除免針紙，並不恰當，應先審核每張免針紙的簽發原因及理據，再作判斷。他說醫生需尊重不希望接種疫苗病人的意願，但現時大多醫生因怕麻煩不願簽發免針紙，而濫發免針紙的醫生應屬少數。

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