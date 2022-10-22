免針紙案政府敗訴 官：玩弄文字 指官員權力非來自新聞稿 無權宣布失效

官批「行政措施」說法為「遷就訴訟」

不應以「顧全大局」方式詮釋法例

申請人為郭卓堅，答辯人為醫衛局長盧寵茂。法官在判辭表示，本案爭議在於盧寵茂透過新聞稿宣布免針紙作廢，有否合法運用權力。政府一方曾解釋，相關新聞稿只是「行政措施」，沒有直接廢除免針紙，法官批評有關說法猶如玩弄文字遊戲、重寫歷史敘事，看來是為了遷就訴訟而「扭曲」證供陳述。法官又稱，新聞稿沒有具體說明廢除免針紙效力的權力來源，政府有責任說服法院及找出法律依據。

法官接納郭卓堅一方的法律理據，指現行法例中，盧寵茂無權推翻免針紙的效力。政府一方爭議，法庭應先審視「大局」（big picture），例如盧寵茂在公共衛生緊急事態之下具廣泛權力，繼而考慮《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）的條文。法官則認為不應該以顧全大局的方式詮釋法例，應審視條文的完整背景。

稱599章部分條文侵自由 干預應減至最低

法官指出，第599L章列明註冊醫生可以按臨牀判斷，審視市民不適合接種疫苗，之後簽發免針紙。法官質疑，如果將提供醫學意見的角色交予其他人，包括有醫療資格的部門首長或公務員，都沒有實際意義。針對拒絕免針紙會否造成「豁免之外的豁免」，政府一方力陳盧寵茂無意「開拓」例外的豁免情况，法官反駁，這正是當局推翻免針紙效力的真正意圖，法例並無列明盧寵茂有權撤銷免針紙。

法官提到，《預防及控制疾病條例》（第599章）對市民日常生活有重要影響，部分條文對個人權利和自由構成「實質的侵犯」（substantial intrusion），雖然條例旨在處理公共衛生緊急事態，但立法機構應盡可能將市民受到干預減至最低。

有涉事醫生曾一日發382張

法官提及，涉案逾兩萬張免針紙於今年4月至7月簽發，其中約1.6萬張今年11月底到期。本報取得衛生署項目管理及疫苗計劃科首席醫生（緊急應變及項目管理）奚安妮向法庭存檔的誓章，發現7名涉事醫生之中，蔡淑梅曾於一日內發出382張免針紙（見表）。

郭卓堅在庭外形容裁決令公義得到伸張，又稱行政會議有多名法律專家，質疑政府當初決定時，以為只要有《港區國安法》就沒有人敢挑戰其決定。

【案件編號：HCAL1054/22】

明報記者

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