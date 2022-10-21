資助合拍片料未納台灣 業界促定與台合作定義

特區政府2019年5月向電影發展基金注資10億元，現時有「電影製作融資計劃」、「首部劇情電影計劃」等資助計劃。香港電影工作者總會發言人田啟文對於當局將如何釐定「與台灣合作」表示疑惑，他舉例稱若電影有台灣人參與，但並非取得台灣資金，屆時當局將如何處理；田亦對電影能否有台灣工作人員、演員，以及能否到台灣取景、上映等表示疑問，他期望當局推出政策時可提出清晰的準則及指引。

學者：安排因台灣趨政治化

推廣本地電影較出資「划算」

浸大電影學院副教授吳國坤表示，香港與台灣合拍電影不多，但有不少香港電影人會到台灣交流，較多時是導演個人往當地交流，或參與影展。他認為上述安排明顯屬政治考慮，但因台灣近年亦愈趨政治化，令兩地的合作空間收窄不少，因此認為政府新推出的計劃，有道理不包含台灣。

對於特區政府擬資助香港及亞洲團隊合拍電影，吳國坤認為比起出資讓業界合拍電影，政府還有更多更「划算」的事可做，如主動推廣香港電影，或向各地影展推廣香港電影等。

影業協會曾籲參加金馬獎三思

翻查報道，香港影業協會上月向會員發信，稱近年金馬獎日趨政治化，呼籲欲參與的會員三思。

明報記者

（2022年施政報告）